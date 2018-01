Hussain Sajwani de DAMAC va s'exprimer sur la nécessité impérative des compétences numériques lors du Forum économique mondial de Davos







« L'innovation et la numérisation rapide créent un besoin urgent de combler les lacunes en matière de compétences en TIC à l'échelle mondiale », déclare M. Sajwani

Le fondateur et président de DAMAC Properties, Hussain Sajwani, parlera de la demande croissante en termes de compétences numériques avancées lors de la première journée du Forum économique mondial (WEF selon l'anglais), qui aura lieu du 23 au 26 janvier à Davos, en Suisse.

La participation de M. Sajwani à la session attire l'attention sur les efforts déployés par le Moyen-Orient pour développer les compétences en TIC chez les jeunes de la région, population auprès de laquelle M. Sajwani a été le principal supporteur de l'initiative « One Million Arab Coders » (un million de codeurs arabes) lancée récemment, en octobre 2017. L'initiative est née de la vision de Son Altesse le Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis, et Souverain de Dubaï, quant à la création d'une société plus responsabilisée et plus heureuse grâce à l'apprentissage et au développement des compétences.

La session « Digital Skills Imperative » (besoin impératif de compétences numériques) réunira les meilleurs décideurs et intellectuels pour débattre de la nécessité de faire de la progression des compétences numériques une priorité, afin de répondre à la numérisation mondiale rapide et à l'automatisation très importante. La session vise à déterminer si les efforts réalisés pour renforcer les compétences peuvent évoluer afin de répondre à la nature changeante de la main-d'oeuvre numérique.

« Alors que le monde s'achemine vers l'adoption d'une économie numérique, il est de plus en plus dépendant de la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée. Par conséquent, le succès et l'échec économiques de chaque pays sont intimement liés à ses efforts visant à développer un groupe de professionnels particulièrement qualifiés, susceptibles de surmonter ce chamboulement », a déclaré M. Sajwani.

« One Million Coders » est une initiative pédagogique panarabe unique en son genre, soutenue par la Fondation Hussain Sajwani-DAMAC, la division philanthropique du groupe DAMAC et de son président. Lancée en collaboration avec la Dubai Future Foundation, l'initiative vise à créer une pépinière d'un million de codeurs de logiciels qui feront passer le monde arabe dans une ère numérique.

La session « Digital Skills Imperative » qui aura lieu lors du WEF vise à souligner certaines des principales tendances de l'industrie qui stimulent la demande en termes de compétences avancées. Elle soulève aussi un certain nombre de questions sur le sujet, notamment le changement des mentalités sur l'apprentissage tout au long de la vie et les opportunités d'inclusion, la création de mesures incitatives facilitant l'action collective et l'investissement, et la compréhension du rôle des technologies émergentes.

« Le manque de compétences numériques n'est pas seulement un dilemme pour les marchés émergents, mais pour le monde entier, car des millions d'emplois dans le développement de logiciels doivent être pourvus dès à présent. Que se passera-t-il si ces emplois augmentent de 20, 30 ou 40 % dans un avenir proche ? Dans quel vivier durable de personnes talentueuses et qualifiées la communauté internationale pourra-t-elle puiser ? La communauté mondiale a besoin de plus d'initiatives comme 'One Million Coders'pour doter ses sociétés des compétences et de l'expertise technique nécessaires pour les emplois de l'avenir. Il s'agit là d'un impératif stratégique pour le succès économique de toute nation, alors que le monde entre dans la quatrième révolution industrielle », a ajouté M. Sajwani.

