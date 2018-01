L'Inde est fière de voir KISS remporter un prestigieux prix Energy Globe World Award 2017







Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), une société soeur de Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), a remporté le 18e prix Energy Globe World Award, édition 2017. C'est la seule et unique organisation indienne à obtenir cette récompense. L'Energy Globe World Award est le prix le plus important dans le domaine de l'environnement. Il a été remis à KISS lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plus de 60 pays. Diffusée dans le monde entier, la cérémonie a eu lieu à Téhéran, en Iran, le 16 janvier 2018.

KISS a remporté le prix dans la catégorie « Feu » pour les initiatives vertes que cet institut a mises en oeuvre et qui réduisent l'empreinte écologique de la cuisine faite en très grandes proportions. Au total, 2 000 projets de 178 pays étaient en lice pour ce prix et concouraient dans cinq catégories : Terre, Feu, Eau, Air et Jeunesse. L'Inde, la Thaïlande et l'Espagne ont été choisies comme finalistes mondiales pour la catégorie « Feu ». À l'issue d'une évaluation approfondie, le jury de haut niveau a choisi de remettre le prix à KISS, qui devient ainsi la seule organisation indienne à l'avoir remporté.

KISS a modernisé sa façon de préparer des repas pour 27 000 étudiants grâce à une usine de biogaz, un système de cuisson à la vapeur, un système de chauffage solaire et un système de conservation des eaux pluviales. Des hommes d'État, des responsables politiques, des employés de bureau et des lauréats du prix Nobel du monde entier ont visité KISS et couvert d'éloges éblouis le système respectueux de l'environnement adopté ici.

Exprimant sa grande satisfaction, le Dr Achyuta Samanta de KIIT et KISS, a déclaré : « Cette réussite si particulière de KISS a été vecteur de fierté et d'honneur non seulement pour KISS, mais aussi pour l'ensemble du pays. Alors que le monde frôle de très près le risque environnemental en raison de la menace que représente le réchauffement de la planète, chaque habitant de celle-ci ressent inévitablement le besoin de la protection de l'environnement ».

Le prix Energy Globe Award est un prix environnemental qui récompense les meilleures solutions faisant face aux changements énergétiques et climatiques actuels. Il a été fondé en 1999 en Autriche en tant qu'initiative locale. Depuis lors, il s'est transformé en un prix mondial, décerné chaque année parmi un panel de plus de 170 pays. Tous les ans, l'Energy Globe Award est d'abord décerné localement, à l'échelle nationale. Les meilleurs projets sont nominés pour le Energy Globe World Award, décerné dans cinq catégories différentes. La cérémonie a lieu dans un pays différent chaque année.

Le jury était composé de plusieurs éminents militants écologistes : le Professeur Edward S. Ayensu, Don Baker, Maneka Gandhi, Peter Rae et Franz-Josef Radermacher.

