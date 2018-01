Aider les Autochtones des Territoires du Nord-Ouest à acquérir des compétences professionnelles essentielles et de l'expérience de travail







INUVIK, NT, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Pour qu'une économie soit vigoureuse, elle doit pouvoir compter sur une classe moyenne forte où tous ont une chance réelle et égale de réussir. En dépit du fait qu'ils représentent le segment de la population canadienne qui croît le plus rapidement, les Autochtones continuent d'être sous-représentés au sein de la main-d'oeuvre canadienne.

Pour cette raison, le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé aujourd'hui deux projets dans le cadre du Fonds pour les compétences et les partenariats.

Jusqu'à 80 Autochtones participeront au nouveau projet du Conseil tribal Gwich'in visant à les aider à développer leurs compétences et à acquérir une expérience de travail utile. Le projet Taii Trigwatsii (Breaking Trails) recevra 4?553?065 $ et aidera des participants dans les communautés Gwich'in d'Inuvik, de Fort McPherson, d'Aklavik et de Tsiigehtchic.

En outre, jusqu'à 18 femmes autochtones participeront à un programme de formation d'infirmières auxiliaires autorisées. L'Inuvialuit Regional Corporation recevra 826?984 $ pour mettre à l'essai des méthodes de formation novatrices, éliminer les obstacles à l'emploi et renforcer la capacité à l'échelle de la région désignée des Inuvialuit. L'Aurora College, en partenariat avec l'Inuvialuit Regional Corporation, offrira le programme à son campus Aurora, à Inuvik.

Citations

« Le fait d'éliminer les obstacles à l'emploi auxquels sont confrontés les Autochtones permettra de s'assurer que tous ont une chance réelle et égale de réussir. En aidant les Autochtones à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois, nous favorisons la croissance de l'économie, renforçons la classe moyenne et aidons ceux qui travaillent fort pour en faire partie. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« En offrant aux Autochtones davantage de possibilités et de la formation, le gouvernement du Canada montre à quel point il a à coeur d'aider tout le monde à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour bâtir des collectivités robustes comme la nôtre partout au pays ainsi que de contribuer à faire croître la classe moyenne. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Avec 50 pour cent des participants Gwich'in âgés de moins de 30 ans, nous sommes enthousiastes et reconnaissants envers le gouvernement du Canada qui s'engage à appuyer le projet Taii Trigwatsii (Breaking Trails) ayant été conçu par des peuples autochtones pour les peuples autochtones afin de leur fournir des emplois et une formation axée sur les compétences essentielles dans la région visée par le règlement de la revendication des Gwich'in. L'élimination des obstacles à l'emploi et le renforcement de la capacité communautaire constituent un défi permanent alors que nous travaillons à la mise en oeuvre des revendications territoriales. Les possibilités comme le Fonds de partenariat pour le développement des compétences, visant à offrir une formation axée sur les besoins socioéconomiques de notre collectivité, cadrent bien avec les mandats du Conseil tribal Gwich'in et du gouvernement du Canada. »

- Jordan Peterson, grand chef adjoint et vice-président, Conseil tribal Gwich'in

« L'Inuvialuit Regional Corporation est toujours à la recherche de moyens d'accroître sa capacité dans toute la région désignée et, en collaboration avec des partenaires comme le gouvernement du Canada et l'Aurora College, nous sommes en mesure d'offrir à nos bénéficiaires et à d'autres intervenants des occasions d'apprentissage comme le programme de formation d'infirmières auxiliaires autorisées. Nous espérons que ceux qui termineront ce programme mettront leurs nouvelles compétences au profit de l'économie du Nord, deviendront des participants à part entière et atteindront une plus grande autonomie. Il est excitant et réconfortant de constater que de plus en plus d'Inuvialuit et de résidents du Nord seront présents dans les hôpitaux et les centres de santé de notre région et des Territoires du Nord-Ouest. »

- Duane Ningaqsiq Smith, président-directeur général, Inuvialuit Regional Corporation

« Depuis de nombreuses années, la Inuvialuit Regional Corporation s'efforce de concrétiser le programme de formation des infirmières auxiliaires autorisées. L'Aurora College est heureux de s'associer à l'Inuvialuit Regional Corporation pour offrir ce programme et d'autres programmes qui répondent aux besoins des collectivités et qui offriront des possibilités d'emploi intéressantes aux résidents. »

- Jane Arychuk, présidente, Aurora College

Les faits en bref

Les peuples autochtones du Canada représentent le segment de la population canadienne qui est le plus jeune et celui dont la croissance démographique est la plus rapide. Au cours de la prochaine décennie, 400?000 jeunes Autochtones se prépareront à faire leur entrée sur le marché du travail.

Le Fonds pour les compétences et les partenariats reçoit 50 millions de dollars de financement par année et, jusqu'à maintenant, a pu obtenir environ 250 millions de dollars (en espèces et en nature) par l'intermédiaire de partenariats depuis sa création.

Entre avril 2010 et mars 2017, plus de 32?000 Autochtones ont profité du Fonds pour les compétences et les partenariats. Ce dernier a permis, entre autres, d'aider plus de 12?000 personnes à trouver des emplois dans les secteurs des ressources naturelles, des métiers et de la santé, en plus d'aider 1?500 personnes à retourner à l'école.

Lien connexe

Financement : Fonds pour les compétences et les partenariats

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 19:34 et diffusé par :