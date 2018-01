Canopy Growth conclut un protocole d'entente à volets multiples avec l'Île-du-Prince-Édouard







Important partenariat en matière d'approvisionnement et d'éducation pour aider la province à se préparer à la consommation réglementée de cannabis à des fins récréatives

SMITHS FALLS, ON et CHARLOTTETOWN, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (« Canopy Growth » ou la « Société ») et l'Île-du-Prince-Édouard (la « province ») ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un protocole d'entente visant à garantir un approvisionnement de cannabis réglementé de grande qualité aux magasins de détail et en ligne de l'Île-du-Prince-Édouard.

Selon les modalités de l'entente, Canopy Growth fournira au moins 1 000 kilogrammes de cannabis de grande qualité au cours de la première année pour assurer à la province l'accès à une grande variété de produits du cannabis. L'entente d'approvisionnement de deux ans pourra être prolongée d'un an suivant l'accord mutuel de la société et de la province.

En complément de l'entente d'approvisionnement et en collaboration avec des partenaires clés, Canopy Growth a également conçu des ressources éducatives qui aideront la province à offrir une formation de premier ordre à ses employés et aux équipes de ses magasins.

Canopy fournira des modules de formation qui contiennent de l'information générale sur le cannabis et traitent de la consommation responsable du cannabis afin que les clients de l'Île-du-Prince-Édouard puissent vivre des expériences positives et sécuritaires lorsque la consommation à des fins récréatives sera légalisée. Ces modules ont été élaborés en tirant parti de l'expertise et de l'expérience de l'équipe de service à la clientèle de Canopy comprenant plus d'une centaine de personnes, de ses centres de soutien à la clientèle qui ont pignon sur rue, et des fondateurs des premiers clubs compassion, qui travaillent désormais pour Canopy et qui informent des personnes de tous horizons sur la consommation du cannabis depuis des décennies.

Canopy a par ailleurs tiré parti du savoir et de l'expertise de ses partenaires de MADD Canada, de la Société canadienne du sida et de D2L - un chef de file du cyberapprentissage - pour élaborer du matériel de formation fondé sur des données probantes qui s'inscrit dans les mandats de santé publique et de sécurité publique de certains des principaux organismes de défenses des intérêts du Canada.

Étant donné les capacités de la plateforme de production de Canopy, de ses neuf partenaires CraftGrow et des ententes conclues par l'intermédiaire de Canopy Rivers, ce protocole d'entente n'aura aucune incidence sur les ventes du secteur médical ou sur l'engagement de la société à répondre en priorité aux besoins des clients qui ont recours au cannabis à des fins médicales.

« La province est ravie de s'associer à Canopy Growth pour assurer un approvisionnement sûr en cannabis pour l'Île-du-Prince-Édouard, a déclaré l'honorable Heath MacDonald, ministre du Développement économique et du Tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard. Les habitants de l'Île qui choisiront de consommer du cannabis à des fins récréatives pourront le faire en sachant que les produits qui leur sont offerts sont sécuritaires, de grande qualité et fournis par un fournisseur autorisé qui a à coeur l'éducation et la consommation responsable. »

« L'Île-du-Prince-Édouard et son équipe de gestion ont réalisé des progrès impressionnants dans leurs préparatifs en vue de la légalisation du cannabis. Nous sommes fiers de compter parmi les premiers fournisseurs de la province, aux côtés d'Organigram et du partenaire de CraftGrow établi sur l'Île, Canada's Island Garden, a déclaré pour sa part Mark Zekulin, président, Canopy Growth. Nous sommes impatients d'offrir aux habitants de l'Île-du-Prince-Édouard, au moyen de cet accord, des marques populaires comme Tweed, Leafs By Snoop et DNA Genetics, de même qu'un certain nombre des meilleures entreprises indépendantes de production artisanale du Canada. »

Alors qu'un nouveau marché du cannabis se développe au Canada, les initiatives qui visent à informer la population sur les formes et les variétés de cannabis aideront les consommateurs adultes à vivre une expérience sécuritaire et positive. Toutes les parties intéressées, y compris les représentants de l'industrie, sont appelées à jouer un rôle actif pour veiller à ce que le marché légal et réglementé du cannabis entraîne des résultats positifs pour les consommateurs et les entreprises. L'Île-du-Prince-Édouard et Canopy s'engagent à collaborer pour assurer un marché sécuritaire et responsable.

Quelques faits :

Canopy Growth sert quelque 70 000 clients (à la fin de 2017).

Plus de 100 représentants du service à la clientèle assistent les clients pendant le processus de commande.

Les filiales de Canopy Growth ont totalisé plus de 380 000 interactions clients en 2017.

L'ORCCA a remis à l'équipe du service à la clientèle de Canopy le prix du centre de service à la clientèle de l'année et le prix du leadership en formation et perfectionnement remis à un centre de service à la clientèle en 2017.

Les quatre succursales de Tweed Main Street offrent des services et des séminaires de formation en personne.

Poussons vert l'avenir (et cultivons l'éducation sur l'Île).

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement de bâtir une société internationale d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois.

Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis, DNA Genetics et Green House Seed, et le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite sept installations de production de cannabis ayant une capacité de production dépassant 665 000 pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Ses activités s'étendent à l'échelle de sept pays et de quatre continents. L'entreprise est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis et, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété partielle, Canopy Health Innovations, elle a affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement IP. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, l'entreprise fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur. De notre inscription historique à la bourse à notre expansion internationale, la fierté d'offrir une valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com (en anglais).

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth Corporation, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Des exemples de tels énoncés comprennent les futures capacités opérationnelles et de production, l'effet d'une amélioration des infrastructures ou d'une augmentation de la capacité de production ainsi que les prévisions quant à la gamme de produits offerts. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et Canopy Growth Corporation décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Canopy Growth Corporation

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 19:10 et diffusé par :