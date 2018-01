World Religion News publie un article commentant les raisons pour lesquelles le Patriarche oecuménique ignore le problème de Jérusalem







SANTA MONICA, Californie, January 16, 2018 /PRNewswire/ --

World Religion News a publié un article par Claude Moniquet, cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, analysant la position délicate dans laquelle se trouve le Patriarche oecuménique Bartholomée Ier, tout en essayant de concilier les objectifs et les intérêts de ses hôtes turcs et ceux des États-Unis, hôtes de l'Archidiocèse gréco-américain, qui est le plus grand « donateur » du Patriarcat oecuménique.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/629379/World_Religion_News_Ecumenical_Patriarch.jpg )

Pour lire l'article complet, publié le 3 janvier, cliquez ici : http://www.worldreligionnews.com/featured-contributors/ecumenical-patriarch-ignore-problem-jerusalem

Cette position intenable devient particulièrement évidente à la suite de la reconnaissance controversée de Jérusalem comme la capitale d'Israël par le Président Trump et, en conséquence, du sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique organisé à Istanbul, qui a décrété que le monde islamique considère Jérusalem Est comme la capitale de la Palestine.

Au lendemain de ces événements, le Patriarche Bartholomée Ier garde le silence, remarque l'auteur, bien qu'il ait été dans le feu de l'action lors des faits (le jour de la reconnaissance historique, il se trouvait en Israël à l'université hébraïque de Jérusalem, où on lui rendait hommage « en reconnaissance de ses mérites dans le dialogue interconfessionnel ») et malgré le fait que sa position unique lui donne des moyens réels de façonner ledit dialogue interconfessionnel pendant cette période difficile. L'auteur réfléchit ensuite aux possibles raisons de ce silence du Patriarcat oecuménique concernant la situation de Jérusalem et à ce que cela pourrait indiquer sur l'influence du Patriarche Bartholomée Ier dans le monde chrétien.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 18:48 et diffusé par :