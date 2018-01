Schoeller Group s'associe avec Brookfield Business Partners dans le but de faire l'acquisition de la participation de JP Morgan dans Schoeller Allibert Group B.V. (« Schoeller Allibert »), par l'intermédiaire d'une entreprise de portefeuille conjointe qui sera renommée Schoeller Packaging







Schoeller Packaging détiendra 100 % de Schoeller Allibert, l'un des plus grands fabricants européens de systèmes d'emballage en plastique consignés. Brookfield Business Partners et ses partenaires institutionnels (collectivement, « Brookfield ») fournissent des fonds afin de permettre la sortie de JP Morgan. Schoeller Group contribuera avec des actifs d'emballage et des droits de propriété intellectuelle supplémentaires.

Brookfield facilitera l'accroissement de la participation de Schoeller Group de 5 à 30 % lors de la finalisation et, sous réserve de certaines conditions, Schoeller Group aura l'opportunité d'augmenter davantage sa participation.

Brookfield et Schoeller Group poursuivront conjointement une stratégie de croissance à la fois de manière interne et à travers des acquisitions, en capitalisant sur le réseau international de longue date de Schoeller Group et avec le soutien de la présence mondiale, de la puissance financière et de l'expertise de Brookfield. Plusieurs transactions potentielles font actuellement l'objet de discussions.

Alwyne Capital a agi en qualité de conseiller de Schoeller Group dans le cadre d'une recherche mondiale pour son nouveau partenaire, en lui présentant Brookfield.

Martin Schoeller, co-fondateur et associé directeur de Schoeller Group, a déclaré :

« Robin Menzel est l'un de nos conseillers financiers de longue date, et nous a soutenus efficacement depuis près de deux décennies dans le cadre d'une série d'acquisitions et de partenariats.

Avec Brookfield, nous avons un partenaire réputé possédant la puissance financière, l'expertise dans le secteur et la présence mondiale nécessaires pour appuyer notre ambition d'expansion internationale.

Robin Menzel et son équipe ont joué un rôle crucial dans l'aboutissement d'un accord satisfaisant à la fois pour la cible d'évaluation de sortie de JP Morgan et pour la stratégie à long terme de Schoeller Group. »

La finalisation de la transaction reste assujettie à des conditions usuelles, y compris, entre autres, à des approbations réglementaires, et devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre 2018.

