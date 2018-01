RETHINKING INTELLIGENCE : ETH Zurich à Davos lors du Forum économique mondial







ETH Zurich, l'école polytechnique fédérale de Zurich en Suisse, envoie ses meilleurs chercheurs dans les domaines de la robotique, de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle à Davos pour le Forum économique mondial. Des démonstrations de robotique, des jeux interactifs et des intervenants passionnants invitent les visiteurs à revoir leur conception de l'intelligence dans une exposition publique et lors d'une série d'événements qui auront lieu au :

Pavillon de l'ETH Zurich

Talstrasse 41

7270 Davos Platz

Suisse

Exclusivité presse internationale

Lundi 22 janvier 2018 - 17h00

Une exclusivité presse internationale va lancer la semaine avec une discussion ouverte sur l'intelligence, l'un des derniers mystères de l'humanité. « Comment pouvons-nous codifier pour garantir notre propre préservation ? » Le modérateur John Fraher, Bloomberg et des experts d'IBM Research, Google Switzerland, ETH Zurich, Disney Research, Starmind, Swiss AI Lab et Silicon Valley Robotics discutent comment, en tant que créateurs, aborder les risques et le potentiel alors que le monde construit des systèmes d'intelligence artificielle.

RoboRat

Des chercheurs d'ETH Zurich et de l'université de Zurich lancent RoboRat, le prototype d'un rat de laboratoire robotique autonome qui utilise des réseaux de neurones artificiels intégrés afin d'adopter un comportement animal intelligent.

Mise en réseau avec Google

Mardi 23 janvier 2018, 20h00

Google Suisse et ETH Zurich échangent leurs points de vue sur le futur de l'intelligence avec certains dirigeants les plus exclusifs d'Europe ainsi que des membres des médias.

RETHINKING Intelligence - Exposition ouverte au public

Du mardi 23 janvier au jeudi 25 janvier 2018, 11h00 - 16h00

Les chercheurs de l'ETH Zurich seront sur place pour présenter des projets passionnants intégrant leurs dernières recherches concernant l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones et la robotique lors d'une exposition ouverte au public qui se tiendra au pavillon ETH Zurich, à Davos.

Cerveau imprimé en 3D

Reprinting Intelligence imagine un avenir qui imprime en 3D des organes artificiels.

Dextra

Tenter de vaincre Dextra, une main robotique qui utilise un réseau neuronal inspiré du cerveau ainsi qu'une caméra pour anticiper chaque mouvement d'un adversaire dans un jeu de « pierre-papier-ciseaux ».

BrainRunners

En utilisant une interface cerveau-ordinateur, le jeu vidéo Cybathlon BrainRunners permet aux joueurs de contrôler un avatar uniquement au moyen de la pensée.

ANYmal

Regardez comment ANYmal, un chien de recherche et de sauvetage robotique quadrupède, perçoit et cartographie son environnement de manière autonome.

TasteLab Café

Dérivé de l'ETH, TasteLab émoustille les papilles en expliquant la relation étroite entre science et nourriture.

