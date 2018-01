Québec annonce un montant de 264 880 $ pour appuyer la pratique de la motoneige et du VTT dans la circonscription de Pontiac







CAMPBELL'S BAY, QC, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Trois clubs de motoneige et de VTT de la circonscription de Pontiac se partageront une aide financière de 264 883 $ (voir la liste en annexe). Ces sommes serviront à réaliser des projets qui permettront d'assurer l'entretien des sentiers, ainsi que la pérennité de la pratique de la motoneige et du VTT dans un cadre sécuritaire et respectueux de l'environnement.

Le budget provient de la contribution des propriétaires de véhicules hors route lors de l'immatriculation de leur véhicule. Ces sommes sont alors transférées au Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT).

C'est le député de Pontiac et ministre des Transport, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin qui en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay.

Citations :

« Les organismes sur lesquels reposent l'industrie de la motoneige et du VTT font un travail colossal pour offrir des infrastructures sécuritaires et de qualité aux adeptes, toujours dans le respect de la faune et des habitats fauniques. Notre gouvernement se fait un devoir de les soutenir dans leurs efforts et je suis fière de reconnaître aujourd'hui, de manière tangible, l'ampleur des retombées qu'ils génèrent pour plusieurs régions du Québec. »

Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

« Cette aide gouvernementale, c'est aussi indirectement un appui à nos bénévoles qui sont au coeur de cette activité chez nous, aux adeptes de motoneige et de VTT pour qui il s'agit d'un passe-temps important, et à nos commerçants qui misent sur cette activité comme levier de développement économique. »

André Fortin, député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Faits saillants :

L'aide financière disponible pour les quads est de 5,9 M$ dans le Programme d'aide financière aux véhicules tout terrain du Québec pour l'année financière 2017-2018. Les deux volets du programme ciblés par cette annonce sont :

Entretien des sentiers : Ce volet vise l'entretien sécuritaire des sentiers reconnus par la Fédération québécoise des Clubs Quads (FQCQ), ainsi que l'achat d'équipements; Sécurité et environnement : Ce volet vise à favoriser une signalisation adéquate des sentiers agréés par la FQCQ et la réalisation d'activités et de projets ayant pour but de soutenir la FQCQ ainsi que les clubs ou les associations de clubs quads affiliées afin d'améliorer la pratique des véhicules tout-terrain (VTT).

Le Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec est doté d'un budget global disponible de plus de 6,5 M $ pour l'année financière 2017-2018. Il comprend deux volets, soit :

Entretien des sentiers : Ce volet vise l'entretien des sentiers reconnus par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) dans le but de renforcer leur permanence, ainsi que l'achat d'équipements; Sécurité et environnement : Ce volet vise à favoriser une signalisation adéquate des sentiers agréés par la FCMQ et la réalisation d'activités et de projets ayant pour but de soutenir la FCMQ ainsi que les clubs de motoneigistes affiliés afin d'améliorer la pratique de la motoneige.

Lien connexe :

Pour plus de renseignements sur ces programmes, consultez : www.transports.gouv.qc.ca.

Annexe





Nom du club Somme allouée Programme visé L'association des motoneigistes de Pontiac inc. 100 000 $ Achat d'équipements L'association des motoneigistes de Pontiac inc. 26 245 $ Entretien des sentiers Club de moto-neige pingouins 93 453 $ Entretien des sentiers Club Quad du Pontiac 45 185 $ Entretien des sentiers

