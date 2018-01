Avis aux médias - La ministre Joly discutera de solutions pour assurer un milieu de la création sain et exempt de harcèlement, dans le cadre de rencontres à Toronto







La ministre Joly prendra part à des discussions avec des représentants de la communauté artistique afin d'en apprendre davantage sur les enjeux existants et de se pencher sur des solutions visant à assurer un environnement sain pour tous

TORONTO, le 16 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, participera à deux réunions avec des représentants de l'industrie de la création, mercredi, à Toronto. Ces réunions viseront à aborder le problème du harcèlement et à assurer un environnement sain pour tous.

La première de ces réunions est organisée par la Professional Association of Canadian Theatres (PACT) et la Canadian Actors' Equity Association, et portera sur le secteur des arts de la scène. L'autre réunion est présentée par l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) et se concentrera sur le secteur du film et de la télévision.

À la suite de sa participation à ces discussions, la ministre Joly répondra aux questions des médias, en compagnie de participants à ces deux rencontres.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Point de presse - aborder la question du harcèlement dans le secteur de la création

DATE :

Le mercredi 17 janvier 2018

HEURE :

15 h 15

LIEU :

ACTRA National

625, rue Church, 3e étage

Toronto (Ontario)

