Avis aux médias - 74e Congrès de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

QUÉBEC, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) invite les représentants des médias à assister aux déjeuners-conférences du 74e congrès annuel de l'organisation qui aura lieu du 17 au 19 janvier au Centre des congrès de Québec. Cette année, le thème du congrès est : « La santé et la sécurité, notre priorité ».

Invités des déjeuners-conférences :



- Mercredi 17 janvier - 12 h à 14 h





Invité : Manuelle Oudar, présidente - directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail;









Réal Laporte, président Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés et PDG de la Société d'énergie de la Baie James (SEBJ)









Salle 200C





- Jeudi 18 janvier - 12h à 14 h





Invitées : Mary Van Buren, présidente de l'Association canadienne de la construction









Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec









Salle 200C





- Vendredi 19 janvier - 12h15 à 14h15





Invités : Robert Lafrenière, commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC)









Véronyque Tremblay, ministre déléguée des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports









Centre des congrès

900 Boulevard René-Lévesque E,

Québec, QC G1R 2B5

Nous vous demandons de confirmer la présence de votre média à ces événements auprès de Monsieur Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, au 1 800 463-4672, au 418-576-4731 ou par courriel à l'adresse ccroteau@acrgtq.qc.ca le plus rapidement possible.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

