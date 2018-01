L'Ontario va investir 60 millions de dollars dans le capital de risque







De nouveaux fonds de capital de risque pour des secteurs clés



TORONTO, le 16 janv. 2018 /CNW/ - La Société ontarienne de financement de la croissance (SOFC) a annoncé aujourd'hui son intention d'investir, au nom du gouvernement de l'Ontario, 60 millions de dollars dans des fonds de capital de risque.

La SOFC va investir cette somme dans des fonds de capital de risque reliés principalement à des secteurs d'une importance stratégique pour l'économie ontarienne, notamment ceux des technologies de l'information et des communications (TIC), des technologies propres et des sciences de la vie. Elle investira aux côtés d'institutions, de sociétés et d'autres investisseurs, selon les mêmes conditions du marché.

« L'avenir de notre économie dépendra du soutien que nous aurons apporté à nos entreprises innovantes qui sont en démarrage ou en premier développement, a déclaré le ministre de la Recherche, de l'Innovation et des Sciences de l'Ontario, M. Reza Moridi. Ces investissements par la SOFC vont aider encore davantage les petites et moyennes entreprises technologiques de l'Ontario à saisir des occasions de prendre de l'essor, de rivaliser avec leur concurrence à l'échelle mondiale et de créer des emplois de grande valeur partout dans la province. »

Au cours des neuf dernières années, la SOFC a mobilisé des investissements publics pour accroître le montant des investissements privés dans l'écosystème ontarien du capital de risque. Son portefeuille d'entreprises a créé ou conservé plus de 5?400 emplois, produit des revenus de 2,5 milliards de dollars et réinvesti 798 millions de dollars dans la recherche-développement.

« Cette affectation de 60 millions de dollars va permettre à la SOFC de tirer parti de son succès et d'en faire un catalyseur sur le marché du capital de risque, a déclaré le président-directeur général de la SOFC, M. Steve Romanyshyn. Elle va aider à ce que les entreprises prometteuses de l'Ontario aient accès aux capitaux dont elles ont besoin pour croître et réussir au sein d'une économie mondiale où la concurrence est très vive. »

À propos de la Société ontarienne de financement de la croissance (SOFC)

La SOFC, l'organisme de capital de risque du gouvernement de l'Ontario, a été créée pour faire connaître et développer le secteur du capital de risque en Ontario, pour que les entreprises technologiques à fort potentiel aient accès aux capitaux dont elles ont besoin pour croître et prospérer. Les activités d'investissement de la SOFC se sont traduites par des investissements de plus de 300 millions de dollars dans des entreprises technologiques à fort potentiel. Les investissements en capital de risque de la SOFC ont permis de soutenir des entreprises qui sont connues partout dans le monde et sont des leaders dans leur secteur d'activité. Shopify et ecobee en sont deux exemples.

SOURCE Société ontarienne de financement de la croissance

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 15:55 et diffusé par :