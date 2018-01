Mercedes-Benz Canada apporte une touche électrique personnalisée au SIAM







Des solutions de mobilité centrées sur l'être humain inspirent Mercedes-Benz Canada à Montréal

TORONTO, Jan. 16, 2018 /CNW/ - La présence de Mercedes-Benz Canada au Salon international de l'auto de Montréal (SIAM) sera caractérisée par d'innovantes technologies centrées sur l'être humain qui établissent de nouvelles normes en matière de sécurité, de confort et de performances. Venant tout juste de connaître sa quatrième année record consécutive, la compagnie place la barre encore plus haut en mettant en vedette des technologies de mobilité électrique basées sur une application et conçues pour connecter les consommateurs avec leurs véhicules, ainsi qu'en exposant le puissant et polyvalent VUS GLC 63 S 4MATIC+ et une gamme d'autres produits et services avant-gardistes.

Un aperçu de la nouvelle gamme EQ : le VUS GLC 350e 4MATIC

EQ est la marque de mobilité électrique de Mercedes-Benz et englobe tous les aspects clés de l'électromobilité axée sur le client. Signifiant « Intelligence électrique », le nom EQ est inspiré de deux valeurs de la marque Mercedes-Benz : « Émotion » et « Intelligence ». La marque EQ englobe un écosystème de la mobilité électrique des plus complets, constitué de produits, de services, de technologies et d'innovations. Les futurs modèles EQ incarneront l'essentiel de l'électromobilité de pointe : la fusion d'une esthétique attrayante et d'un design intelligent avec un plaisir de conduire exceptionnel, un côté pratique au quotidien et une sécurité maximale - une caractéristique distinctive de la marque.

Au SIAM, le VUS GLC 350e 4MATIC offrira un aperçu de ce que réserve la nouvelle gamme EQ de la marque. Pour la première fois, Mercedes-Benz va proposer un VUS de taille intermédiaire à technologie hybride rechargeable. Le système d'entraînement de ce VUS conjugue plaisir de conduire et agilité avec une très faible consommation de carburant et zéro émission locale, alliant ainsi puissance, raffinement et rendement énergétique exceptionnel. D'ici 2022, Mercedes-Benz proposera au moins une variante électrifiée dans tous ses segments, allant des voitures les plus compactes aux plus grands VUS. La gamme EQ actuelle comprend des véhicules hybrides rechargeables qui sont déjà commercialisés (catégorisés sous le nom EQ Power). Le premier véhicule EQ entièrement électrique arrivera au Canada fin 2019.

EQ représente bien plus qu'un système de propulsion électrique. Cette marque incarne l'engagement de Mercedes-Benz à proposer des innovations audacieuses axées sur l'être humain et des services révolutionnaires qui fourniront une mobilité intuitive exemplaire.

Des services qui vont forger le futur de la mobilité : Mercedes me connect

À l'automne de cette année, Mercedes-Benz va lancer les services Mercedes me connect sur toutes les nouvelles voitures de tourisme Mercedes-Benz 2019[*]. Ces innovants services de mobilité basés sur une application ont été conçus pour rehausser l'expérience de possession et pour permettre aux conducteurs de garder le contact avec leur véhicule de n'importe où, d'obtenir de l'aide sur commande d'un bouton et de faire fonctionner une plateforme évolutive qui contribuera à forger le futur de la mobilité. Les fonctionnalités offertes comprendront :

Démarrage et verrouillage/déverrouillage des portières à distance : Faites démarrer le véhicule à distance ou verrouillez et déverrouillez les portières de n'importe où dans le monde, à l'aide de l'application Mercedes me connect.

Faites démarrer le véhicule à distance ou verrouillez et déverrouillez les portières de n'importe où dans le monde, à l'aide de l'application Mercedes me connect. Consultation à distance de l'état du véhicule : Il est possible de consulter la pression des pneus, le kilométrage, le niveau de carburant, etc., de n'importe quel endroit grâce à la connexion aux données par l'entremise du portail ou de l'application mobile Mercedes me.

Il est possible de consulter la pression des pneus, le kilométrage, le niveau de carburant, etc., de n'importe quel endroit grâce à la connexion aux données par l'entremise du portail ou de l'application mobile Mercedes me. Localisateur du véhicule stationné : Repère le véhicule garé dans un rayon de 1,5 km.

Repère le véhicule garé dans un rayon de 1,5 km. Envoyer@Benz : Des points d'intérêt peuvent être envoyés au système de navigation du véhicule par l'intermédiaire de l'application Mercedes me.

Les visiteurs du SIAM auront l'occasion d'explorer la plateforme Mercedes me connect dans un espace prévu à cet effet, au sein du kiosque de Mercedes-Benz, où seront présentés du contenu vidéo et une démonstration interactive incluant une transmission en direct d'une Berline de Classe C dans un studio d'enregistrement au Royaume-Uni. À l'aide d'un téléphone intelligent connecté au véhicule, les visiteurs pourront tester certaines des fonctionnalités de l'application à distance et visionner les actions subséquentes sur un mur vidéo de diffusion en continu en direct. De plus, en parcourant l'exposition, ils auront l'occasion de créer un souvenir personnalisé qu'ils pourront ramener chez eux ; cette activité aura pour but de souligner les possibilités de personnalisation qu'offre Mercedes me.

_________________________

* Les services Mercedes me connect ne seront offerts ni sur la Classe B, ni sur les fourgons Mercedes-Benz, ni sur les véhicules smart fortwo.

Performances accrues : les VUS et Coupé Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+

En matière de performances, les VUS et Coupé Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ sont sûrs de dépasser toutes les attentes au SIAM. Ces véhicules sont dotés du plus gros moteur jamais monté dans un VUS de taille intermédiaire : un V8 biturbo de 4,0 L construit selon la philosophie « un homme, un moteur » d'AMG. Compte tenu de cette puissance sans précédent, une tenue de route de classe mondiale s'impose, et sur ce plan, ces GLC sont à la hauteur. La traction intégrale 4MATIC+ Performance AMG permet au conducteur d'accélérer plus tôt et de façon plus dynamique en sortie de virage, et garantit une stabilité élevée et une sécurité remarquable dans toutes les circonstances de conduite.

Cinq programmes de conduite DYNAMIC SELECT AMG - « Confort », « Sport », « Sport+ », « COURSE » et « Individuel » - permettent au conducteur de grandement influencer les caractéristiques de conduite des GLC 63 S 4MATIC+. La transmission à 9 rapports SPEEDSHIFT MCT AMG, qui a fait ses débuts sur la Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+, fait bénéficier le conducteur de temps de passage et de réaction extrêmement courts.

Pour ce qui est de leur design extérieur, le VUS et le Coupé expriment leur puissance de pare-chocs à pare-chocs : à l'avant, la calandre Panamericana inspirée de l'AMG GT fait son apparence sur un VUS pour la première fois, tandis qu'un aileron et des embouts d'échappement plaqués chrome soulignent l'arrière. Par ailleurs, même quand le système d'échappement Performance AMG est déjà trop loin pour être vu, il se fait remarquer, et ce, par un rugissement que seul peut produire un véhicule Mercedes-AMG.

Dans l'habitacle, les nouveaux VUS haute performance de taille intermédiaire affichent clairement leur ambition de domination en matière de dynamique de conduite, et ce, avec des commandes spécifiques à AMG, toutes entourées de surfaces revêtues d'une combinaison à la fois sportive et élégante de similicuir et de microfibre DINAMICA. Le conducteur et le passager avant sont assis dans des sièges sport qui offrent un remarquable soutien latéral et qui présentent une ergonomie fonctionnelle axée sur la conduite.

Autres faits saillants sur le SIAM

La Berline de Classe S, modèle phare de Mercedes-Benz, fera aussi son apparition au salon. Véritable pionnière sur le plan technologique, elle associe des systèmes d'aide à la conduite de pointe à une finition artisanale, à des matériaux de qualité et à des aménagements raffinés pour offrir l'expérience ultime en matière de luxe automobile. Proposée en option, la commande Confort énergisant n'est qu'un exemple de la façon dont le véhicule optimise l'expérience de conduite, en reliant intelligemment des systèmes embarqués pour offrir six programmes qui améliorent la vigilance et le bien-être. Ces programmes sont les suivants : « Bien-être » (pour le confort), « Joie » (pour l'apaisement), « Chaleur » (pour la relaxation), « Vitalité » (pour l'énergie), « Rafraîchissement » (pour la revitalisation) et « Remise en forme » (trois variantes : relaxation musculaire, activation des muscles et équilibre).

En outre, la division des fourgons Mercedes-Benz va montrer aux visiteurs que les possibilités offertes par ses modèles sont quasiment illimitées, et ce, en présentant deux fourgons configurés sur mesure : une limousine Metris et une autocaravane Sprinter. Le premier de ces modèles est un fourgon Metris aménagé par Absolute Styling Limousine afin de servir de moyen de transport pour les clients les plus prestigieux. Le second est un fourgon Sprinter 4x4 aménagé par Overland Explorer en vue de créer le véhicule parfait pour l'aventurier ultime. Prêt à se lancer hors des sentiers battus, ce Sprinter est doté d'un habitacle qui comprend un lit, des armoires et un généreux espace habitable pour l'explorateur le plus endurci.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 700 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 48 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 52 298 véhicules en 2017. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année consécutive.



D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à www.media.mercedes-benz.ca.

