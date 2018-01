Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans - Plusieurs bonnes nouvelles, mais une inquiétude majeure se renforce







QUÉBEC, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) ont assisté ce matin à la conférence de presse pendant laquelle la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans a été lancée. Le CQSEPE se réjouit de constater que les cinq objectifs qui composent cette stratégie sont ambitieux et en lien direct avec deux jalons d'importance : l'intervention précoce et la prévention.

À ce jour, plusieurs détails ne sont pas encore disponibles, mais le CQSEPE profite de l'occasion pour confirmer au ministre de la Famille, monsieur Luc Fortin, son intention de soutenir les discussions qui entoureront la manière de concrétiser les différentes mesures sur le terrain.

« Déjà, notre organisation a déposé, il y a quelques mois, un projet pilote visant le rehaussement des pratiques éducatives du personnel éducateur et des RSG et des services professionnels dédiés aux enfants ayant des besoins particuliers et fréquentant une installation (CPE) ou un milieu familial reconnu (BC/RSG). Puisqu'il touche directement deux objectifs de la stratégie, nous espérons pouvoir mettre de l'avant ce projet rapidement », affirme madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence que l'éventuelle création d'un cycle d'éducation préscolaire préoccupe grandement le CQSEPE. Cette nouveauté cache bien mal une volonté gouvernementale de rendre la maternelle 4 ans obligatoire et ce, malgré l'avis d'un nombre élevé d'experts sur le sujet, malgré le fait que le public visé ne soit pas atteint et que les résultats de la première étude québécoise sur l'impact de sa fréquentation sur les enfants vulnérables sont inquiétants et confirment que la qualité n'est pas au rendez-vous : « Malheureusement, nous constatons de nouveau que nous sommes encore loin de la pleine reconnaissance de l'expertise développée dans le réseau qui accueille chaque matin des milliers d'enfants de 0 à 5 ans », ajoute madame Francine Lessard.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soit les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

SOURCE Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE)

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 14:34 et diffusé par :