Les attentes des parents sont élevées concernant la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans

QUÉBEC, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans présentée aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx.

Historiquement, la FCPQ demande depuis 2010 qu'un outil soit mis à la disposition des parents afin qu'ils puissent suivre leurs enfants tout au long de leur cheminement scolaire.

« Nous sommes ravis que la stratégie annoncée aujourd'hui par le ministre contienne un outil numérique standardisé pour suivre nos enfants tout au long de leur cheminement scolaire. Un tel outil permettra d'améliorer la continuité des services et aidera les parents dans les suivis à faire d'une année à l'autre. Il s'agit d'une demande de longue date des parents. La FCPQ demande au ministre de l'Éducation que les parents puissent participer à l'élaboration de cet outil », affirme Corinne Payne, présidente de la FCPQ.

La Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans constitue un pas dans la bonne direction pour assurer la continuité des services offerts aux enfants dès la naissance. La FCPQ salue notamment l'ajout de ressources professionnelles dans les écoles, les ressources pour les petits déjeuners et les examens de la vue à l'école, la création d'un cycle unique de maternelle 4 et 5 ans, ainsi que les subventions pour favoriser l'engagement parental. Il s'agit d'un plus pour favoriser la participation des parents aux activités de formation. Assurons-nous que tous les enfants qui ont besoin de services les reçoivent, sans se limiter l'indice de défavorisation des écoles.

