Les Longwood Gardens nomment une nouvelle directrice des paysages extérieurs







KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 16 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Les Longwood Gardens ont annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrea Brunsendorf au poste de directrice des paysages extérieurs. Cette nomination entrera en vigueur le 5 mars 2018.

Brunsendorf rejoint Longwood depuis l'Honorable société de l'Inner Temple à Londres, où elle occupait le poste de jardinière en chef du jardin de l'Inner Temple depuis 2007. Dans le cadre de ses fonctions, elle a dirigé et appliqué un processus de planification stratégique afin de redynamiser l'infrastructure et les caractéristiques horticoles du jardin, élaboré un plan de gestion arboricole, créé plusieurs programmes d'apprentissage et de bénévolat, ainsi que géré le personnel et le budget en matière horticole. Brunsendorf a également occupé les fonctions de jardinière aux Jardins botaniques royaux de Kew, à Londres, où elle était en charge de l'entretien des collections végétales des jardins et des pépinières, notamment les expositions dans les serres tropicales et tempérées. Brunsendorf a étudié et a été formée dans plusieurs jardins à travers le monde, notamment en Afrique du Sud, en Allemagne, en France, au Botswana, à Jérusalem et aux États-Unis, et a effectué une mission en tant que stagiaire internationale en horticulture ornementale aux Longwood Gardens. Elle est titulaire d'un diplôme en horticulture ornementale du ministère d'État de Thuringe en Allemagne, d'un diplôme Kew des Jardins botaniques royaux de Kew, ainsi que d'un master en conservation de l'University College de Londres.

En tant que directrice des paysages extérieurs, Brunsendorf veillera à ce que les jardins d'exposition extérieurs de Longwood continuent de répondre aux normes d'excellence extraordinaires en matière de conception et d'exposition horticoles, tout en dirigeant les idées et les mises en oeuvre innovantes dans tous les jardins extérieurs.

« Notre recherche mondiale d'un directeur des paysages extérieurs a attiré de nombreux candidats talentueux issus des alentours et d'ailleurs », a déclaré Sharon Loving, vice-présidente de l'horticulture aux Longwood Gardens. « L'expertise horticole d'Andrea, son expérience et sa perspective internationales, ainsi que son passé reconnu dans la mise en oeuvre de conceptions créatives de jardins font d'elle la candidate idéale pour ce poste. Nous sommes ravis qu'Andrea continue de développer et de faire progresser notre réputation parmi les jardins magnifiques du monde », a déclaré Loving.

« Je suis honorée d'avoir été choisie pour diriger le département des paysages extérieurs aux Longwood Gardens », a déclaré Brunsendorf. « Je suis ravie d'avoir la chance de retrouver ce jardin qui a eu une influence durable sur ma créativité et mon développement professionnel. Longwood est reconnu pour son expertise horticole et ses normes d'excellence », a déclaré Brunsendorf. « Ayant participé à de nombreux programmes internationaux de formation, mon passage à Longwood m'a particulièrement inspirée, me permettant de déterminer les bonnes pratiques et la référence de ce qui est possible en consacrant du temps et des efforts à un jardin. Je suis impatiente non seulement de poursuivre, mais également d'améliorer les expositions horticoles pour lesquelles Longwood est réputé à travers le monde. »

À propos des Longwood Gardens

Les Longwood Gardens font partie des magnifiques jardins du monde, comprenant 1 083 acres de jardins, de bois, de prairies, de fontaines, un orgue Aeolian à 10 010 tubes, ainsi qu'un grand conservatoire de 4 acres. Longwood poursuit la mission de son fondateur Pierre S. du Pont, consistant à inspirer les individus à travers l'excellence en termes de conception de jardins, d'horticulture, d'éducation et d'art. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.longwoodgardens.org.

