Concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire - Dévoilement des cinq équipes finalistes pour l'aménagement de la place des Montréalaises







MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé aujourd'hui les cinq équipes finalistes retenues par le jury pour l'aménagement de la place des Montréalaises dans le cadre du concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire. Ce concours a pour objectif de susciter les idées les plus novatrices et les plus créatives pour l'aménagement permanent de cette nouvelle place publique aux abords de la station de métro Champ-de-Mars, incluant une passerelle piétonne menant au Champ-de-Mars.

« La place des Montréalaises est un espace névralgique, stratégiquement localisé entre le centre-ville et le Vieux-Montréal, et voué à rendre hommage à toutes les citoyennes de la métropole. Je me réjouis de constater, parmi les finalistes retenus, une mixité de candidats locaux et d'équipes composées de firmes internationales. La réponse enthousiaste des participants au concours met en lumière l'importance de Montréal comme Ville UNESCO de design », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les finalistes sont :

Arcadia + civiliti + PARA-SOL, en collaboration avec Lasalle-NHC, Groupe EGP, Sybil McKenna et Jean-François Barsoum;

+ civiliti + PARA-SOL, en collaboration avec Lasalle-NHC, Groupe EGP, et Jean-François Barsoum; BC2 Groupe Conseil, en collaboration avec Daily tous les jours, avec l'ajout à l'étape 2 de Lapointe Magne et Associés, CIMA+ et WORKac;

et Associés, CIMA+ et WORKac; Bureau Bas Smets et Pelletier de Fontenay , avec l'ajout à l'étape 2 de WAA Montréal, NEUF architect(e)s, Latéral s.e.n.c. et WSP Canada;

et , avec l'ajout à l'étape 2 de WAA Montréal, NEUF architect(e)s, Latéral s.e.n.c. et WSP Canada; Lemay, avec l'ajout à l'étape 2 de SNC Lavalin;

Mandaworks et Sid Lee Architecture, avec l'ajout à l'étape 2 de OPTION Aménagement et GBI Experts-Conseils.

La première étape du concours, qui visait à recueillir les propositions sur une base anonyme, s'est terminée à l'automne 2017. Trente propositions admissibles ont été reçues, dont plus de la moitié provenait d'équipes composées de firmes internationales. Le jury, présidé par Marie Pimmel, architecte au Renzo Piano Building Workshop de Paris, s'est ensuite réuni afin de sélectionner cinq équipes finalistes. Les finalistes seront invités à préciser leur proposition et à présenter leur concept au jury au printemps 2018. Cette audition sera ouverte au public.

Rappelons que le Bureau du design de la Ville de Montréal accompagne la Direction de l'urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ce concours. Celui-ci s'inscrit dans la foulée des engagements pris par la Ville de Montréal dans sa Politique de développement culturel 2017-2022, qui visent notamment à promouvoir l'excellence en design et en architecture, tout en contribuant à l'affirmation de Montréal en tant que Ville UNESCO de design.

Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, dont Montréal est membre, permet aux concepteurs des villes membres de mettre en commun leurs expériences, en plus de favoriser les échanges de bonnes pratiques et le partage de connaissances à l'échelle internationale.

Pour plus d'information sur le concours, dont la composition du jury : designmontreal.com/concours/place-des-montrealaises

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 14:23 et diffusé par :