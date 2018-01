Solotech annonce la nomination de Nicolas Lavoie au poste de chef de la direction financière







MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction du Groupe Solotech, Martin Tremblay, est heureux d'annoncer la nomination de Nicolas Lavoie au poste de chef de la direction financière du Groupe Solotech. M. Lavoie entrera en fonction le 5 février 2018.

M. Lavoie détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval ainsi que les titres professionnels de CFA et de CGA-CPA. Il oeuvre depuis plus de 20 ans au sein d'environnements multinationaux complexes dans des sociétés cotées en bourse. Il a développé des expertises exceptionnelles en matière de supervision des activités de financement d'entreprise, de planification et d'analyse financières, de rapports publics, ainsi que de fusions et acquisitions. Avant de se joindre à Solotech, M. Lavoie agissait depuis 2012 à titre de vice-président principal aux finances chez Gildan Activewear.

Avant de travailler chez Gildan, il était vice-président aux finances corporatives et à la trésorerie chez Consolidated Thompson Iron Mines. De 2004 à 2010, il a occupé des postes à responsabilité croissante au sein du groupe des finances du Groupe Pages Jaunes, jusqu'au rôle de vice-président aux finances et à la trésorerie, jouant un rôle important dans l'exécution et le financement de plusieurs acquisitions importantes. Il a aussi agi à titre de chef de la direction financière pour une filiale du Groupe Pages Jaunes : Trader Corporation. Auparavant, il a occupé des postes à la trésorerie de Quebecor World inc. et de la Société générale de financement du Québec.

«?À titre de cadre supérieur comptant plus de vingt ans d'expérience en finance et en gestion dans des sociétés cotées en bourse, incluant une expérience internationale, Nicolas Lavoie constitue un ajout notable à notre équipe de direction,?» a déclaré Martin Tremblay, Président et chef de la direction du Groupe Solotech. «?Nous sommes impatients de l'accueillir en tant que membre du comité de direction, où son expérience et son expertise seront mises au service des orientations stratégiques financières de Solotech.?»

En tant que chef de la direction financière, M. Lavoie travaillera en étroite collaboration avec le président et chef de la direction, Martin Tremblay, ainsi qu'avec le vice-président aux finances, Jean-Luc Deschamps. Il jouera un rôle important pour assurer la croissance soutenue de Solotech et son succès international. Il sera chargé de planifier et de mettre en oeuvre la gestion et le contrôle de toutes les activités financières liées à la comptabilité, aux finances, aux prévisions, à la planification stratégique, aux fusions et acquisitions, à la gestion d'actifs, aux analyses et négociations et aux relations avec les investisseurs.

