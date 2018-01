Studio d'animation DIY: Soyez à la tête de votre propre studio d'animation, créez vos scénarios et faites-les parler







MONS, Belgique et STOCKHOLM, January 16, 2018 /PRNewswire/ --

Acapela Group, acteur leader de la synthèse de la parole et Plotagon, créateur du logiciel d'animation DIY du même nom, font équipe pour proposer aux marchés de l'e-learning et de l'Entertainment un studio d'animation très complet.

La toute dernière version des applications Plotagon permet aux utilisateurs de créer des personnages 3-D qui s'animent avec les voix de synthèse vivantes et authentiques d'Acapela. Pour la première fois, les fournisseurs de contenus, les enseignants, les étudiants et les conteurs de tous horizons peuvent créer leurs propres films d'animation avec un impressionnant casting d'acteurs digitaux.

Avec l'interface utilisateur Plotagon Red Dot, les utilisateurs peuvent créer des personnages uniques et choisir parmi des dizaines de voix expressives en français, allemand, italien, anglais britannique, américain ou australien, espagnol castillan ou nord-américain, ainsi que les langues scandinaves. Ils peuvent choisir parmi 140 décors différents, saisir leurs dialogues, et cliquer sur 'play' pour actionner la caméra. Découvrez les auditions des acteurs de Plotagon dans cette courte animation : https://youtu.be/fLtFnnrQPDo

"L'animation 3D est un outil marketing très puissant. Combinée avec la voix, elle transmet efficacement les messages, contribue à la notoriété, permet d'enseigner, d'accompagner l'apprentissage des langues, de raconter de belles histoires, et bien plus. Nous sommes très satisfaits de l'association des personnages de Plotagon avec les voix Acapela" commente Rémy Cadic, VP Sales chez Acapela Group. "Cela permet de créer un nombre infini de contenus, dans de multiples langues et avec de nombreuses voix."

L'animation DIY de Plotagon permet aux entreprises, administrations et associations de produire de façon facile et accessible des films de formation ou de promotion ; aux enseignants d'accompagner les apprentissages et évaluations de l'écrit et de l'oral de leurs élèves ; aux utilisateurs de s'exprimer en ligne. "Chaque jour, je me réjouis de voir la communauté d'utilisateurs Plotagon grandir un peu partout dans le monde et créer des films de qualité' ajoute Filip Grufman, CEO de Plotagon. "Grâce à notre nouveau partenariat avec Acapela Group, nous pouvons maintenant leur fournir des voix encore meilleures, sur un large registre, pour raconter leurs histoires. "

Plotagon avec les voix Acapela Group est distribué en France par DistriSoft (https://distrisoft.io/ ), société leader dans la création et la diffusion de contenus pédagogiques digitaux. Les utilisateurs privés et les enseignants peuvent trouver plus d'informations sur https://plotagon.com/ .

A propos de Plotagon AB:

Plotagon AB est une startup suédoise crée en 2011 qui propose une application unique en son genre permettant aux utilisateurs de créer des animations très facilement via leur ordinateur. L'équipe de Plotagon est constituée de programmeurs, d'artistes, d'animateurs, de designers, de spécialistes du marketing et de rédacteurs et est basée dans le centre de Stockholm. Plus d'informations sur : https://plotagon.com/

A propos d'Acapela Group:

Acapela Group, acteur leader dans le domaine des solutions vocales, crée des voix qui font parler les jouets miniatures ou les fermes de serveurs, l'intelligence artificielle, les lecteurs d'écrans, les robots, les voitures, les bus ou les trains, les smartphones, les objets connectés et bien d'autres encore. Nos technologies propriétaires et nos solutions vocales sont conçues pour délivrer une information audio naturelle, intelligible et agréable dans 34 langues avec un répertoire standard de plus de 100 voix. Nous pouvons aussi développer des voix sur mesure. Plus d'informations sur http://www.acapela-group.com

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 11:45 et diffusé par :