Déclaration du ministre Hehr sur l'annonce des porte-drapeaux à l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang







Le gouvernement du Canada appuie nos athlètes en route vers PyeongChang

OTTAWA, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Félicitations à Tessa Virtue et à Scott Moir qui seront les porte-drapeaux du Canada à l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang. Dans ce rôle, qui est considéré comme l'un des plus grands honneurs que peut recevoir un athlète, ils seront à la tête d'Équipe Canada lorsqu'elle entrera dans le stade olympique de PyeongChang le 9 février. Mme Virtue et M. Moir porteront le drapeau du Canada pour souligner le début d'une aventure inoubliable pour nos athlètes.

Mme Virtue et M. Moir ont inspiré les Canadiens dès leurs premiers Jeux olympiques à Vancouver où ils ont remporté l'or devant leurs partisans canadiens. Ils ont ensuite remporté 2 autres médailles olympiques, 11 médailles aux Championnats du monde et 24 médailles à divers Grands prix, ce qui fait d'eux les patineurs artistiques les plus décorés de l'histoire du pays. Ils ont conquis le coeur des Canadiens qui, en retour, les appuient pour leur partenariat inébranlable, leur capacité à surmonter l'adversité, ainsi que les valeurs et l'intégrité qu'ils apportent au sport. Nous reconnaissons que nos athlètes sont une immense source d'inspiration pour nous tous et qu'ils sont d'excellents modèles, surtout pour nos jeunes.

À titre de plus important bailleur de fonds de notre système sportif, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer Mme Virtue et M. Moir, ainsi que tous les autres athlètes de l'Équipe Canada. Lorsque nos athlètes réussissent, nous nous réjouissons de leurs réalisations.

Au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens, je félicite Mme Virtue et M. Moir pour leur dévouement exceptionnel au sport et à l'excellence. Les yeux des Canadiens seront rivés sur eux lorsqu'ils porteront fièrement le drapeau du Canada le 9 février.

Liens connexes

Sport Canada

Comité olympique canadien

Patinage Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 11:54 et diffusé par :