D'importantes inondations au Canada atlantique : le BAC rappelle aux consommateurs les mesures à prendre







HALIFAX, Le 16 janv. 2018 /CNW/ - Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) incite les résidents touchés par les inondations au Canada atlantique à appeler immédiatement leur représentant d'assurance s'ils ont des dommages à déclarer.

« Nous avons été témoin de la dévastation causée par les inondations dans les collectivités de notre région », a déclaré Tom O'Handley, directeur, Relations gouvernementales, Région atlantique, BAC. « La hausse des températures et la fonte des neiges s'ajoutent aux conditions déjà dangereuses dans certaines régions du Canada atlantique. Tous les résidents doivent être sur le pied d'alerte et assurer leur sécurité. Voilà pourquoi nous voulons nous assurer que les Canadiens de la région atlantique sont prêts à faire face aux dommages qui peuvent être causés par les inondations. »

Depuis quelques années, l'assurance inondation commence à être offerte au Canada atlantique. En cas d'événement météorologique extrême, il est important que les consommateurs comprennent leurs contrats d'assurance et sachent ce qui est couvert. Les consommateurs qui subissent des dommages devraient contacter leur représentant d'assurance. Le BAC est aussi actif dans la région, prêt à répondre aux questions des titulaires de police qui ont trait à l'assurance.

« Le Centre d'information aux consommateurs est aussi prêt à répondre aux questions d'assurance des sinistrés. Pour nous joindre, appelez au 1-844-227-5422. Nous sommes là pour vous aider », a ajouté M. O'Handley.

Voici le processus à suivre si vous avez une réclamation :





Lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité, évaluez et documentez les dommages.

Pour signaler les dommages ou les pertes, appelez votre représentant ou compagnie d'assurance.

Fournissez le plus de détails possible.

Les dommages causés par l'eau aux véhicules sont habituellement couverts en vertu des contrats tous risques ou sans collision ni versement. Pour de plus amples détails, contactez votre représentant d'assurance.

Si vous avez besoin d'aide pour contacter votre assureur, appelez le Centre d'information aux consommateurs du BAC au 1-844-227-5422.

Lorsqu'une inondation est imminente, protégez votre maison des dégâts d'eau :

Rangez les objets de valeur aux étages supérieurs de votre maison, loin du sous-sol.

Montez les électroménagers, l'appareil de chauffage, le chauffe-eau et le panneau électrique sur des blocs de bois ou de ciment afin qu'ils soient au-dessus du niveau potentiel de l'eau. Si un objet ne peut e?tre surélevé, fixez-le au sol et prote?gez-le au moyen d'un mur d'endiguement ou d'un e?cran.

Ancrez les réservoirs à mazout au sol. Un réservoir peut basculer ou flotter lors d'une inondation, ce qui peut entraîner un déversement du carburant ou prendre feu. Assurez-vous que les évents et les tuyaux de remplissage sont au-dessus des niveaux d'inondation. Si vous avez un réservoir de propane, contactez la compagnie de propane pour connaître les meilleures méthodes d'entreposage.

Si l'inondation est imminente, coupez l'alimentation électrique des parties de la maison qui pourraient e?tre inondées. Utilisez des sacs de sable ou installez des e?crans ou des murs d'endiguement pour protéger les fene?tres et les portes du sous-sol.

Créez un plan d'urgence avec votre famille.

Préparez une trousse d'urgence.

Dressez un inventaire détaillé de la maison.

Portez attention aux messages des autorités locales et surveillez l'évolution des conditions météorologiques régulièrement.

Évitez de circuler sur les routes couvertes d'eau.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale représentant les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent 90 % du marché de l'assurance de dommages au Canada. Depuis plus de 50 ans, le BAC travaille avec les gouvernements de tout le pays pour veiller à ce que l'assurance habitation, automobile et entreprise soit à la portée de tous les Canadiens. Le BAC appuie la vision des consommateurs et des gouvernements, lesquels ont confiance en l'industrie de l'assurance de dommages et lui accordent leur soutien et leur estime. Il se fait le champion des enjeux importants et informe les consommateurs sur les façons de protéger leurs maisons, leurs véhicules et leurs biens.

L'industrie de l'assurance de dommages touche la vie de presque tous les Canadiens et joue un rôle essentiel pour maintenir la viabilité des entreprises et la solidité de l'économie canadienne. Elle emploie plus de 120 000 Canadiens, paie des impôts de 9 milliards de dollars et gère des primes d'un total de 52 milliards de dollars.

Pour lire les communiqués de presse et obtenir plus d'information, visitez le Centre des médias du BAC à l'adresse www.ibc.ca. Suivez le BAC sur Twitter @InsuranceBureau ou aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile et entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information des consommateurs du BAC, au 1-844- 227­5422.

