Yémen : 3 millions d'enfants sont nés pendant la guerre

SANAA, Yémen, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Selon un rapport de l'UNICEF, plus de trois millions d'enfants sont nés au Yémen depuis l'escalade de la violence en mars 2015. Le rapport, intitulé Born into war, décrit comment les enfants au Yémen sont marqués par les années de violence, les déplacements, la maladie, la pauvreté, la malnutrition et le manque d'accès aux services de base dont l'approvisionnement en eau, les soins de santé et l'éducation.

«?Une génération entière d'enfants au Yémen grandit en n'ayant connu rien d'autre que la violence. Les enfants au Yémen souffrent des conséquences dévastatrices d'une guerre qu'ils n'ont pas provoquée. La malnutrition et les maladies sont de plus en plus présentes à mesure que les services de base s'effondrent. Les survivantes et survivants porteront probablement les cicatrices physiques et psychologiques du conflit pour le reste de leur vie?», affirme Meritxell Relano, une représentante de l'UNICEF au Yémen.

Selon le rapport :

Plus de 5000 enfants ont été tués ou blessés en raison de la violence, soit une moyenne de cinq enfants par jour depuis mars 2015.

Plus de 11 millions d'enfants ont aujourd'hui besoin d'aide humanitaire; c'est presque la totalité des enfants du Yémen.

Plus de la moitié des enfants du pays n'ont pas accès à de l'eau potable ou à un assainissement adéquat.

On estime que 1,8 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont près de 400?000 qui souffrent de malnutrition sévère aiguë et luttent pour survivre.

Près de 2 millions d'enfants ne vont pas à l'école; presque un demi-million d'entre eux n'y vont plus depuis l'escalade du conflit en mars 2015.

Des cas suspectés de choléra, en plus de la diarrhée aqueuse aiguë, ont affecté plus d'un million de personnes; le quart des cas sont des enfants âgés de moins de cinq ans.

Les trois quarts des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans.

Les travailleurs et travailleuses de la santé et les membres du personnel enseignant n'ont été payés qu'en partie pendant plus d'un an, affectant l'éducation de 4,5 millions d'enfants. Moins de la moitié des établissements de santé sont pleinement fonctionnels.

À la fin du mois de septembre 2017, 256 écoles ont été rapportées comme totalement détruites, 150 écoles étaient occupées par des personnes déplacées et 23 par des groupes armés.

Même avant l'escalade du conflit en 2015, le Yémen était le pays le plus pauvre du Moyen-Orient et comptait parmi les plus pauvres du monde. Le Yémen a souffert de décennies de conflits, de sous-développement, de déclin économique et de la destruction de ses fragiles infrastructures et services publics. La plupart des enfants et leur famille ne survivent que grâce à l'aide humanitaire.

Le rapport demande à toutes les parties prenant part au conflit, à celles qui ont de l'influence sur ces dernières et à la communauté internationale d'accorder la priorité à la protection des enfants au Yémen en:

Adoptant immédiatement une solution politique pacifique et en mettant fin à la violence.

Respectant leurs obligations en vertu du droit international humanitaire afin de protéger inconditionnellement les enfants pendant le conflit.

Fournissant des accès durables et inconditionnels pour apporter de l'aide à tous les enfants qui en ont besoin au Yémen. Les restrictions à l'importation de biens au Yémen doivent être levées. La nourriture et le carburant sont essentiels pour contrer la menace de famine et pour alimenter les hôpitaux et les installations vitales d'approvisionnement en eau.

Prévenant l'effondrement complet des services sociaux publics dont les soins de santé, les installations d'approvisionnement en eau et l'éducation. Les salaires des travailleurs et travailleuses de la santé et des membres du personnel enseignant doivent être versés.

Fournissant des fonds suffisants pour assurer la continuité de l'aide apportée. En 2018, l'UNICEF demande 312 millions $ US pour continuer de combler les besoins urgents des enfants du pays.

