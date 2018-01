Accroissement des possibilités d'emploi pour les jeunes Canadiens en agriculture







OTTAWA, le 16 jan. 2018 /CNW/ - Les agriculteurs savent qu'il est important de préserver la qualité des terres, de l'eau et de l'air pour assurer la viabilité de leurs exploitations d'une génération à l'autre. Le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques qui aideront les agriculteurs et les jeunes Canadiens à adopter des pratiques innovatrices et à acquérir des compétences qui contribueront à rendre le Canada plus propre et prospère.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay a annoncé aujourd'hui que l'Initiative de stage en agroenvironnement accepte maintenant les candidatures pour 2018.

Cette initiative finance l'embauche de jeunes stagiaires, autant par les exploitations agricoles que par les organisations du secteur agricole et agroalimentaire, pour exercer des activités bénéfiques pour l'environnement.

Depuis son lancement en avril 2016, l'Initiative de stage en agroenvironnement a permis de créer 392 nouveaux emplois à l'échelle nationale. Cette initiative donne suite à l'engagement pris par le gouvernement du Canada en 2015 d'aider à créer de bons emplois bien rémunérés et d'aider les jeunes Canadiens à devenir membre de la population active.

Citation

« Grâce à un soutien important et à sa grande popularité, le programme a permis à de nombreuses exploitations agricoles de profiter de ses retombées, en plus de permettre à davantage d'employeurs agricoles et de jeunes de tirer profit de l'Initiative de stage en agroenvironnement. L'initiative, qui a été prolongée, a aidé des jeunes à acquérir une expérience de travail intéressante dans le secteur agroalimentaire tout en étant bénéfique pour l'environnement. Il s'agit d'une situation gagnante pour tout le monde. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le budget de 2017 reconnaît que le secteur agricole et agroalimentaire est un moteur clé de l'économie canadienne. Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada du budget de 2017 prévoit des mesures pour aider les jeunes Canadiens à réussir grâce à la création d'emplois et d'occasions de perfectionnement des compétences dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse.

En 2015, le gouvernement du Canada s'est engagé à créer 5 000 nouveaux emplois et des possibilités pour les jeunes Canadiens dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse renouvelée.

L'l'Initiative de stage en agroenvironnement, annoncée en avril 2016, était à l'origine un programme d'un an, lequel a été reconduit pour une période de deux ans, en 2017-2018 et 2018-2019, représentant un investissement total de 5,2 millions de dollars.

La Stratégie emploi jeunesse est une initiative pangouvernementale qui vise à aider les jeunes, en particulier ceux qui se heurtent à des obstacles à l'emploi, à obtenir les renseignements et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les capacités dont ils ont besoin pour faire leur entrée sur le marché du travail.

Liens connexes

