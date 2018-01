Encadrement de la légalisation du cannabis - Prendre pleinement conscience des défis en milieu de travail







MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Devant la Commission de la Santé et des Services sociaux, la FCCQ a présenté aujourd'hui ses recommandations à l'égard de l'encadrement de la légalisation du cannabis en milieu de travail, de même qu'en lien avec le choix des lieux et des entreprises de production de cannabis récréatif.

La FCCQ, qui avait déjà fait connaître les préoccupations des entreprises lors de la Consultation régionale sur l'encadrement de la légalisation du cannabis l'automne dernier a rappelé l'importance des défis qui attendent les milieux de travail, compte tenu des responsabilités des employeurs au niveau de la CNESST et du Code criminel concernant les lieux de travail sécuritaires. Elle a rappelé que les limites technologiques de détection des psychotropes chez les employés et l'obligation de respecter leurs droits fondamentaux à la vie privée font en sorte que tout le poids juridique, financier et opérationnel repose sur ces derniers sans toutefois leur concéder de moyens de contrôle.

Au-delà des enjeux juridiques évidents pour les entreprises, la FCCQ a fait part de l'importance de lancer un message politique clair que la possession et la consommation de cannabis au travail ne sont pas plus acceptables qu'au volant d'un véhicule. Elle a donc demandé que les milieux de travail soient ajoutés aux endroits où la possession de cannabis est interdite.

« Les employeurs québécois sont investis dans la création de milieux de travail sécuritaires; leurs préoccupations en matière de santé et sécurité sont réelles et sans ambiguïté dans tous les secteurs de l'économie. Il importe que la législation réponde à leurs réalités et leur donne les outils essentiels à l'exercice de leurs responsabilités, ce qui n'est pas le cas à ce jour », a insisté Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Au regard de la production du cannabis, la FCCQ a fait valoir qu'il y avait là un enjeu économique de taille et plaidé, par conséquent, l'importance de veiller à ce qu'une diversité d'entrepreneurs dans plusieurs régions du Québec soit autorisée à produire du cannabis à des fins récréatives, plutôt que ne soit favorisée la création d'un monopole. Elle a par ailleurs dit souhaiter que les producteurs ne soient pas assujettis à une double réglementation, fédérale et provinciale, ni à un double régime d'inspection. Enfin, elle a recommandé que soient rapidement précisées les règles régissant l'achat de cannabis auprès des producteurs autorisés, soit aussitôt que la Société québécoise du cannabis aura été implantée.

« La légalisation de la marijuana ouvre une nouvelle activité économique et cette activité devrait être accessible à une diversité d'entrepreneurs dans diverses régions. La production de cannabis ne représente probablement pas un nouvel eldorado. Mais il y a là un indiscutable potentiel de création d'entreprises au Québec », a conclu Stéphane Forget.

Pour consulter le mémoire de la FCCQ, cliquer ici

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de quelque140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 11:05 et diffusé par :