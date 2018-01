Aviva Canada annonce des changements à la haute direction







TORONTO, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Aviva annonce aujourd'hui la décision de Greg Somerville de quitter son poste de président et chef de la direction d'Aviva Canada en date du 1er mars 2018, date après laquelle il siégera au conseil d'administration d'Aviva Canada à titre d'administrateur non dirigeant.

Colm Holmes, actuellement président et chef de la direction d'Aviva Assurance de dommages, Royaume?Uni, et président de la division Global Corporate and Specialty, succédera à M. Somerville.

Greg Somerville a travaillé à Aviva Canada pendant plus de 25 ans et en a été le président et chef de la direction pendant les quatre dernières années. Sous son leadership, Aviva Canada a connu une croissance considérable, devenant un chef de file sur le marché canadien de l'assurance de dommages. Aujourd'hui, la compagnie assure trois millions de Canadiens, représente un volume d'affaires de 5 G$ de primes et emploie 4000 personnes.

Maurice Tulloch, chef de la direction, Aviva International Insurance :

« Cela fait 25 ans que je connais Greg. Je tiens à le remercier personnellement pour son travail et son dévouement envers Aviva. Depuis plusieurs semaines, nous discutions de la possibilité qu'il se retire de la gestion quotidienne de l'entreprise, et je suis ravi que nous ayons trouvé une solution qui convienne à tous : Greg continuera de soutenir Aviva Canada à titre d'expert-conseil stratégique et siégera à son conseil d'administration à titre d'administrateur non dirigeant.

Sa passion de protéger et satisfaire les clients d'Aviva, de réformer l'industrie et la réglementation, ses relations solides avec les courtiers et sa persévérance à faire croître Aviva ont permis à la compagnie d'atteindre une valeur de 5 G$ protégeant trois millions d'assurés. Greg a considérablement contribué à faire d'Aviva Canada une compagnie d'assurance de premier plan; il peut être fier de l'héritage qu'il laisse. »

Colm Holmes a été nommé en juin 2016 chef de la direction d'Aviva Assurance de dommages R.?U., la plus grande compagnie d'assurance de dommages au R.?U. et la plus grosse division d'assurance de dommages d'Aviva. Il dirige une entité solide, forte de plus 7 G$ de primes émises nettes (chiffres de 2016 pour les divisions Assurances de dommages, R.-U. et Irlande), il a poussé la croissance et l'innovation des gammes de produits et a obtenu des niveaux de satisfaction élevés tant de la part des clients que des courtiers. Il restera président de la division Global Corporate and Specialty.

Avant d'entrer au service d'Aviva, M. Holmes a travaillé pendant 13 ans au sein du Zurich Insurance Group à New York et en Suisse. Il a notamment été le chef de la direction de la division Centrally Managed Business, trésorier du groupe et chef, Gestion du capital, où il était responsable de la gestion des modèles de capitaux économiques de Zurich, des marchés de capitaux, des liquidités et du capital réglementaire. Avant cela, il a travaillé pendant neuf ans chez JPMorgan, où son dernier poste était chef des Services financiers structurés pour l'Europe.

Maurice Tulloch de poursuivre :

« La nomination de Colm est une preuve de la qualité et du niveau de compétences de l'équipe de gestion d'Aviva. J'ai travaillé étroitement avec Colm ces quatre dernières années. Il a une expérience solide dans l'atteinte d'une croissance durable et comprend extrêmement bien les attentes des clients et des courtiers envers Aviva. Je suis certain que son bagage lui permettra de renforcer la position d'Aviva Canada. »

Greg Somerville de déclarer :

« Après plus de 25 ans de service à Aviva, le temps est venu pour moi de me retirer de la gestion quotidienne de l'entreprise. Je continuerai, comme tous les employés d'Aviva Canada, de mettre nos clients, nos courtiers et nos partenaires au coeur de mes actions. Les affaires continuent.

Je suis fier de transmettre à Colm une entreprise bien positionnée pour l'avenir et une équipe de collaborateurs qui se soucie réellement de sa clientèle. Je connais bien Colm, et je sais que la transition se fera en douceur. J'ai hâte de l'aider, de concert avec l'équipe de haute direction d'Aviva Canada, à renforcer la position de la compagnie à titre de conseiller stratégique et d'administrateur non dirigeant. »

Colm Holmes :

« J'ai hâte de me joindre à l'équipe d'Aviva Canada. C'est à la fois un grand honneur et une grande responsabilité. Je tiens à remercier Greg de me léguer une entreprise en croissance. J'ai hâte de faire encore plus ample connaissance avec mes nouveaux collègues, nos courtiers et nos partenaires et de poursuivre l'excellent travail amorcé. »

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada Inc. est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale en propriété exclusive d'Aviva plc au Royaume-Uni. La compagnie offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile, leurs loisirs et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de trois millions d'assurés et des diverses collectivités.

Aviva Canada, c'est aussi le Fonds communautaire Aviva, la plus ancienne compétition de financement en ligne de projets communautaires au Canada. Depuis son lancement en 2009, le Fonds a versé 8,5 millions de dollars à plus de 280 groupes communautaires et organisations caritatives des quatre coins du pays. Aviva Canada - 300 ans de bon sens et de solutions d'assurance innovantes pour tous les Canadiens.

Pour en savoir plus, consulter aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

SOURCE Aviva Canada Inc.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 11:15 et diffusé par :