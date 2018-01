Mieux planifier ses impôts grâce au Planiguide fiscal de Raymond Chabot Grant Thornton







MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Pour la 34e année, Raymond Chabot Grant Thornton offre aux particuliers son Planiguide fiscal, dont la version 2017-2018 est disponible gratuitement en ligne, pour les aider à planifier leurs impôts.

«?Raymond Chabot Grant Thornton sait à quel point il peut être complexe d'être à l'affût des multiples mesures fiscales pour maximiser son remboursement d'impôt. Depuis 70 ans, notre firme s'affaire quotidiennement à prodiguer des conseils-clés aux gestionnaires d'ici pour la conduite de leurs affaires. En visant l'excellence et la qualité dans les services que nous offrons, nous sommes fiers de perpétuer la tradition de cette publication, car elle est un complément d'information très apprécié par notre clientèle et un outil fort prisé de plusieurs contribuables?», a indiqué le président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton, Emilio B. Imbriglio.

«?Notre Planiguide fiscal vise ainsi à combler le besoin des particuliers qui cherchent un outil d'information efficace, clair et synthétique pour satisfaire à certaines de leurs obligations fiscales. Il contient aussi les tableaux Impôt des sociétés et Impôt fédéral américain, de même qu'une section Nouveautés au début de chaque module et d'autres renseignements fiscaux, notamment à l'égard des autres provinces, le tout dans un seul but : vous permettre de bien planifier et de bien déclarer!?», a conclu l'associé en fiscalité, Luc Lacombe.

Consultez le Planiguide fiscal 2017-2018 à l'adresse suivante : rcgt.com/planiguide.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2?300 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4?200 professionnels et quelque 140 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l'accès à l'expertise de plus de 47?000 professionnels dans au-delà de 130 pays.

