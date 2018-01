Les gouvernements du Canada et du Québec appuient un nouveau projet d'infrastructures d'eau à Montréal-Ouest







MONTRÉAL-OUEST, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec protègent la santé de la population et contribuent à la préservation des cours d'eau en investissant dans des projets qui garantissent le maintien et l'efficacité des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Ces investissements aident les collectivités à combler leurs besoins croissants, tout en permettant de créer des emplois et de faire croître l'économie régionale.

Le ministre des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, l'honorable Marc Garneau, et la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et députée de Notre-Dame-de-Grâce, Mme Kathleen Weil, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investissent chacun plus de 285 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures liées à l'eau à Montréal-Ouest.

Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec. La Ville investit également plus de 285 000 dollars, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 855 000 dollars. Les travaux visent à remplacer plus de 300 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales ainsi qu'à compléter des travaux de séparation d'égout sur la rue Percival.

Citations

« Nous sommes engagés à investir dans des infrastructures locales qui fournissent aux Canadiens des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes. Ce projet à Montréal-Ouest s'ajoute aux autres importants travaux dans la région de Montréal qui aideront à protéger l'environnement tout en permettant à nos collectivités de demeurer des endroits sains où il fait bon vivre. »

Le ministre des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, l'honorable Marc Garneau, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« Je suis fière d'annoncer aujourd'hui la contribution de notre gouvernement pour la réfection de conduites d'eau vétustes à Montréal-Ouest, dans ma circonscription. Favoriser la croissance d'un réseau d'infrastructures performant à Montréal est une priorité inscrite dans la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. »

La ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et députée de Notre-Dame-de-Grâce, Mme Kathleen Weil, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre responsable de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

« Je me réjouis de l'appui des gouvernements du Québec et du Canada à la réalisation de ce projet qui permet à la municipalité de renouveler ses infrastructures et d'offrir des services essentiels à la communauté. Correspondant aux objectifs fixés par notre administration, les nouvelles installations souterraines seront avantageuses pour l'ensemble de la population de Montréal-Ouest. »

Le maire de Montréal-Ouest, M. Beny Masella



Faits en bref

Le Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 21,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des 10 prochaines années.

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Défi des villes intelligentes : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cities-villes-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructures au Québec : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec :

http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/nouveau-fonds-chantiers-canada-quebec-volet-fonds-des-petites-collectivites-fpc/

Plan québécois des infrastructures 2017-2027 : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/17-18/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 11:30 et diffusé par :