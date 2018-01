Projet d'investissement de 6,6 millions de dollars à Granby - Produits Belt?Tech modernise ses installations afin de conquérir de nouveaux marchés







GRANBY, QC, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada accordent une aide financière totalisant 1 787 500 $ à l'entreprise Produits Belt?Tech pour soutenir la réalisation d'un projet de modernisation qui est évalué à 6,6 millions de dollars et qui permettra la création de 30 emplois dans la région de la Montérégie.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise du programme ESSOR, accorde un prêt sans intérêt de 1,5 million de dollars à l'entreprise manufacturière, alors que Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) lui attribue une contribution remboursable de 287 500 $. Une garantie de prêt de 2 475 000 $ est également accordée à Produits Belt?Tech par Investissement Québec.

L'initiative vise notamment l'acquisition d'équipements spécialisés, tels qu'une machine de teinture de textiles, et de tissage ainsi que l'intégration de nouvelles technologies aux installations de l'entreprise, située à Granby. Ce projet permettra à Produits Belt?Tech d'accroître sa production de sangles destinées, entre autres, aux secteurs automobile et aéronautique.

La députée de Laporte et whip en chef du gouvernement, Mme Nicole Ménard, au nom de la vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et le député de Shefford, M. Pierre Breton, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« C'est avec enthousiasme que le gouvernement du Québec soutient la croissance de cette entreprise dynamique, qui contribue à renforcer le secteur manufacturier ici, dans la région de la Montérégie. Grâce à cet important projet de modernisation, Produits Belt?Tech met assurément toutes les chances de son côté afin de saisir pleinement les occasions d'affaires qui s'offrent à elle. »

Nicole Ménard, députée de Laporte et whip en chef du gouvernement

« Je suis heureux de l'appui financier accordé par le gouvernement du Canada à Produits Belt-Tech, une entreprise qui se démarque par son dynamisme, son audace et son sens de l'innovation et qui est une fierté pour notre région. Cette contribution lui permettra de continuer à se développer et à générer de la croissance économique et des emplois de qualité. »

Pierre Breton, député de Shefford

« Je me réjouis de voir que ce projet permettra la création d'une trentaine d'emplois de qualité en Montérégie. Nous sommes fiers de soutenir la réalisation d'initiatives telles que celle?ci, qui contribuent à stimuler et à diversifier davantage notre économie locale. D'ailleurs, c'est grâce au succès d'entreprises manufacturières innovantes comme Produits Belt?Tech et à l'ambition de nos entrepreneurs que nous pouvons assurer la vitalité de notre région. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Pour assurer leur compétitivité, les entreprises manufacturières doivent miser sur l'innovation et investir notamment dans l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie. Produits Belt?Tech a bien saisi cet enjeu, et nous sommes fiers de l'appuyer dans la réalisation de son projet d'avenir, qui lui permettra d'accroître sa productivité et d'accéder à de nouveaux marchés. »

Dominique Anglade, vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« En versant une contribution qui permet à Produits Belt-Tech d'acquérir de l'équipement de pointe, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Produits Belt-Tech, une entreprise manufacturière très innovante, investit dans le développement de nouveaux produits et marchés, et c'est pourquoi Investissement Québec l'appuie depuis plusieurs années dans la réalisation de ses projets. Sa productivité lui permet de répondre aux besoins de sa clientèle, qui est toujours plus diversifiée, et de contribuer de façon importante à l'économie de la région, ce qui s'inscrit en droite ligne avec notre mission. »

Pierre Gabriel Côté, président?directeur général d'Investissement Québec

« Je suis fier de pouvoir vous informer de la croissance exceptionnelle de Produits Belt?Tech. Ces dernières années, nous avons renforcé notre position sur les marchés nord-américains, et ce, grâce entre autres à l'appui de la Direction régionale de la Montérégie du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, d'Investissement Québec, de DEC et d'Exportation et développement Canada, ainsi que de plusieurs autres partenaires institutionnels et gouvernementaux. Cette capacité de production additionnelle, combinée à notre constante priorité d'améliorer nos procédés de fabrication, nous permet de demeurer compétitifs sur les marchés mondiaux. Nous continuerons d'améliorer nos procédés de fabrication, et l'appui de différents ordres de gouvernement sera toujours un maillon important de notre développement. »

Robert Bélanger, président?directeur général de Produits Belt?Tech

Faits saillants :

Fondée en 2005, l'entreprise Produits Belt?Tech conçoit et fabrique des sangles destinées aux secteurs automobile, industriel et de l'aviation. Plus de 50 % des avions, à l'échelle internationale, utilisent d'ailleurs des ceintures fabriquées par cette entreprise.

vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec. Le gouvernement du Québec a mis 825 millions de dollars à la disposition des entreprises, à même les fonds propres d'Investissement Québec et le Fonds du développement économique, afin de soutenir l'essor du secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois.

