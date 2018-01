Implantation d'une usine de biocharbon - Aide financière de près de 2,37 M$ accordée à Xylo-Carbone inc.







SAINT-TITE, QC, le 16 jan. 2018 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 368 313 $ à l'entreprise Xylo-Carbone inc. Cette aide, versée dans le cadre du Programme Innovation Bois et du Programme d'aide à la transformation des bois de qualité inférieure, a été annoncée aujourd'hui par la ministre du Tourisme, ministre responsable de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, au nom du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette.

Xylo-Carbone inc. vient d'implanter une usine de biocharbon à Saint-Tite, dans la région administrative de la Mauricie. L'usine, dont la capacité de production annuelle est évaluée à 6000 tonnes métriques de biocharbon, a recours à une nouvelle technologie de décomposition chimique par chauffage, la pyrolyse du bois. Celle-ci permet d'optimiser l'utilisation des matières premières et de réduire les pertes et les rejets, ainsi que d'assurer un meilleur contrôle de la teneur en carbone des différents produits.

La consommation annuelle de l'usine sera de 30 000 mètres cubes de bois ronds de faible qualité. L'usine produit du charbon de bois brut pour la cuisson sur BBQ et du biocharbon sous forme de fines particules remplaçant le noir de carbone utilisé, entre autres, dans la fabrication de pneus et de composantes en caoutchouc et en plastique. Par la suite, Xylo-Carbone inc. envisage la production de charbon activé et de granulés composites de bois-charbon. Enfin, l'usine de Saint-Tite a aménagé une cour de concentration et de valorisation du bois récolté dans la région.

À plus long terme, l'usine de Saint-Tite pourrait servir de modèle pour l'implantation d'au moins deux autres usines similaires au Québec. Xylo-Carbone inc. vise ainsi à devenir le plus important fournisseur canadien de produits à base de carbone renouvelable d'ici à 2025.

Citations :

« La bioéconomie forestière a le potentiel de s'imposer comme un levier de développement régional, particulièrement dans la région de la Mauricie où les débouchés pour la biomasse forestière sont plus que prometteurs. Je suis extrêmement fière de voir que nos entreprises régionales, comme Xylo-Carbone inc., font preuve d'un dynamisme remarquable en valorisant autrement les produits ligneux. »

Mme Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la Mauricie et députée de Laviolette

« Par leur faible empreinte carbone, les produits du bois novateurs qui sont développés ici peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques. Les efforts que nous déployons dans la foulée du Forum Innovation Bois s'annoncent très profitables. Plus que jamais, l'innovation transforme l'industrie québécoise des produits forestiers, et la Mauricie fait bonne figure à cet égard. »

M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

