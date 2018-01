Décès d'un travailleur de l'entreprise Groupe C & G Beaulieu inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête







MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La CNESST rendra publiques le 17 janvier 2018 les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un monteur de structures d'acier au service de l'entreprise Groupe C & G Beaulieu inc. le 27 avril 2017.

Les journalistes sont conviés à une conférence de presse, à laquelle prendront part Mme Louise Cloutier, directrice santé et sécurité, ainsi que Mme Carole Grenon, inspectrice, et M. Simon Guay inspecteur, tous trois de la Direction régionale de Montréal de la prévention-inspection de la CNESST.

Date : Mercredi 17 janvier 2018



Heure : 10 h



Lieu : 1199, rue De Bleury, salle 10.6

Montréal (Québec) H3B 3J1

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 16 janvier 2018 à 10:34 et diffusé par :