La Banque Nationale dévoile le tout nouveau bnc.ca

Approche visuelle dynamique, contenu simplifié et navigation optimisée

pour réaliser ses idées encore plus efficacement

MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale lance aujourd'hui une toute nouvelle version de son portail bnc.ca. Que ce soit pour faire l'achat d'une maison, planifier un voyage, se lancer en affaires, immigrer au pays ou préparer sa retraite, le nouveau bnc.ca a été conçu pour inspirer et aider les clients à réaliser leurs idées.

Grâce à une navigation simple et intuitive, le site permet de repérer rapidement l'information recherchée. Toutes les sections du site (Particuliers, Entreprises ou Gestion de patrimoine) renferment des outils et des contenus pertinents pour accompagner le client dans plusieurs grands moments de sa vie.

Qu'il soit consulté à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur, le site Web a été conçu pour s'ajuster automatiquement à l'appareil utilisé. Au cours des prochaines semaines, la Banque déploiera également un nouveau site transactionnel qui offrira aux clients une expérience numérique complètement repensée.

Faits saillants

Le nouveau bnc.ca offre un contenu enrichi, qui vise à accompagner le client dans plusieurs grands moments de vie (immigration, maison, famille, retraite, se lancer en affaires, etc.).



Le site est réparti en trois sections (particuliers, entreprises et gestion de patrimoine) et renferme des conseils, des offres ciblées, les promotions et nouveautés ainsi que de l'information sur les produits et services offerts par la Banque. Grâce à son ergonomie simple, on y repère rapidement l'information recherchée.



Le nouveau bnc.ca a été conçu pour s'ajuster automatiquement à l'appareil choisi par le client, qu'il soit consulté à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur.



La Banque Nationale poursuit ses efforts de transformation numérique et le nouveau bnc.ca s'ajoute au déploiement de nouveaux guichets automatiques, d'une application mobile pour les entreprises et des services de portefeuille électronique Apple Pay et Android Pay.



Au cours des prochaines semaines, la Banque déploiera également un nouveau site transactionnel qui offrira aux clients une expérience numérique complètement repensée. Les clients peuvent déjà en faire l'essai en s'inscrivant au promobnc.ca/banqueenligne.

Citation

« Le nouveau site bnc.ca reflète notre ambition de répondre aux besoins de nos clients en les aidant à concrétiser leurs projets à tous les grands moments de leur vie. C'est pourquoi nous leur offrons des solutions adaptées, des outils et des conseils pertinents, et ce, à partir de l'appareil de leur choix », a déclaré Lionel Pimpin, premier vice-président Canaux numériques, à la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 246 milliards de dollars au 31 octobre 2017, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

