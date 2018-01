Aliments et boissons Canada est lancé







Plus de 1 500 entreprises de transformation des aliments et des boissons de partout au pays s'unissent pour lancer une nouvelle organisation nationale, basée à Ottawa, mandatée pour travailler avec les gouvernements et d'autres intervenants sur les priorités de l'industrie.

MISSISSAUGA, ON, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Un nouvel organisme représentant les fabricants d'aliments et de boissons au Canada a été lancé. « Unis pour nourrir le monde », Aliments et boissons Canada (ABC) travaillera à être la voix nationale pour ce secteur vital de l'économie canadienne.

« Aliments et boissons Canada réunit des entreprises d'un océan à l'autre pour saisir une occasion sans précédent », a déclaré Daniel Vielfaure, coprésident de ABC et directeur général de Bonduelle. « C'est le siècle de l'agroalimentaire au Canada. Les fabricants d'aliments et de boissons du Canada peuvent jouer un rôle de premier plan dans l'alimentation du monde, tout en créant des emplois et en assurant la viabilité économique des collectivités des régions rurales et urbaines du Canada » a-t-il ajouté.

ABC travaillera avec les gouvernements pour façonner efficacement les politiques publiques et les actions de l'industrie dans l'intérêt des Canadiens. Les principaux enjeux comprennent :

Assurer une réglementation intelligente qui sert l'intérêt public tout en maintenant un environnement concurrentiel

Construire un système alimentaire plus sain, plus durable et plus éthique

Promouvoir l'innovation dans les processus et les pratiques de fabrication des aliments et des boissons

Créer des opportunités commerciales mondiales pour les produits alimentaires

Protéger et informer les consommateurs tout en facilitant leurs choix

Fournir des emplois qualifiés et des emplois enrichissants pour les Canadiens

Aliments et boissons Canada est une association qui regroupe les sept associations provinciales de fabrication d'aliments et de boissons d'un océan à l'autre, ainsi que des entreprises membres et d'autres intervenants. L'organisation est engagée dans des relations de collaboration et des communications constructives avec les gouvernements fédéral et provinciaux.

« Il y a actuellement beaucoup de questions importantes sur la table », a déclaré Michael Burrows, coprésident de ABC et chef de la direction de Maple Lodge Farms. « Nous croyons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons contribuer positivement à la qualité de vie des Canadiens et offrir de la valeur à nos membres. Ensemble, nous pouvons renforcer la compétitivité et la productivité des entreprises que nous représentons tout en étant un moteur clé pour la croissance durable de l'économie canadienne. »

Le conseil d'administration fondateur est composé des membres exécutifs suivant :

Coprésidents : Michael Burrows, chef de la direction, Maple Lodge Farms et Daniel Vielfaure, directeur général, Bonduelle

Vice-présidente : Sylvie Cloutier, présidente-directrice-générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)

Secrétaire : Rosemary MacLellan, vice-présidente de la stratégie et de l'industrie, Gay Lea Foods Co-operative Limited

Trésorier : Joe Makowecki, président et Chef de la direction, Heritage Frozen Foods

Directeur : Rory McAlpine, vice-président principal, Relations avec le gouvernement et l'industrie, Aliments Maple Leaf Foods

À propos de l'industrie canadienne de la fabrication d'aliments et de boissons

L'industrie de la transformation des aliments et des boissons est la deuxième industrie manufacturière au Canada en termes de valeur de production avec des livraisons de 112,4 milliards de dollars en 2016, ce qui représente 18 % du total des livraisons manufacturières et 2 % du PIB national. L'industrie de la fabrication d'aliments et des boissons investit environ 2 milliards de dollars par année en immobilisations, dont environ 80 % dans des équipements et de la machinerie.

Les 6 900 entreprises de l'industrie sont les plus importants employeurs manufacturiers qui fournissent des emplois directs à plus de 257 000 Canadiens. Le secteur alimentaire emploie plus de Canadiens que les industries de l'automobile et de l'aérospatiale réunies. L'industrie fournit environ 70 % de tous les aliments et boissons transformés au Canada et est le plus important acheteur de produits agricoles. Les exportations de produits alimentaires et de boissons transformés vers 192 pays continuent d'augmenter et s'établissaient à 33,5 milliards de dollars en 2016, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2015; représentant 29,8 % de la valeur de la production. 87 % de ces exportations en 2016 sont allées vers trois marchés importants - États-Unis (74 %), Chine (7 %) et Japon (6 %).

