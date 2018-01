COREM annonce la nomination de son nouveau président-directeur général







QUÉBEC, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Monsieur Paul Cousin, président du conseil d'administration de COREM, est heureux d'annoncer la nomination de M. Francis Fournier à titre de président-directeur général de l'organisation. M. Fournier est entré en fonction le 15 janvier succédant ainsi à Mme Claire Lavallée qui occupait ce poste depuis janvier 2013.

Originaire de la région de Québec, M. Fournier détient un Baccalauréat en génie du bois de l'Université Laval. Il possède plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'innovation, principalement acquise au sein de FPInnovations, centre national de recherche et développement dans le secteur forestier. Dans ses plus récentes fonctions, il était vice-président associé aux partenariats stratégiques. En étroite collaboration avec la haute direction, il a notamment contribué au développement d'alliances tant auprès d'instances du secteur privé que gouvernementales.

Ces différentes expériences lui ont permis d'acquérir une grande expérience en R-D tant au niveau opérationnel que stratégique et a fait de lui un allié déterminant dans la réalisation de projets complexes, innovateurs et initiateurs de changement générant croissance, efficacité et mobilisation. De plus, depuis 2012, il est administrateur de plusieurs sociétés vouées à l'innovation.

« Nous sommes convaincus que Francis continuera de faire progresser COREM, et ce, en étroite collaboration avec les membres de la direction. Son expérience et ses atouts concordant avec nos stratégies et nos plans d'avenir, je suis persuadé qu'il mènera à bien les orientations de COREM et que son cheminement saura assurément bien le servir dans ses nouvelles fonctions » souligne M. Cousin.

COREM est un centre de recherche industrielle spécialisé en traitement de minerais regroupant la plus grande concentration de ressources dédiées à la recherche et au développement dans ce domaine au Canada. Situé à Québec, il dispose d'équipements et d'infrastructures d'envergure dont une usine pilote et des laboratoires de minéralurgie et de minéralogie.

COREM réalise annuellement un important programme de recherche précompétitive au bénéfice de ses membres contribuant ainsi à l'amélioration de la compétitivité de leurs opérations. Le centre offre son expertise et ses services à l'ensemble de l'industrie minérale sur une base contractuelle et contribue à la mise en valeur de nouveaux projets miniers. Il représente ainsi un actif à haute valeur ajoutée pour le secteur minier.

