Programme RénoRégion de la SHQ - Une somme supplémentaire de 56 000 $ est accordée à la MRC de Pontiac







CAMPBELL'S BAY, QC, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, que 56 000 $ additionnels sont alloués pour bonifier les conditions d'habitation de la MRC de Pontiac.

Cette aide supplémentaire porte à 381 000 $ la somme totale accordée à la MRC pour l'exercice budgétaire en cours. Elle est offerte dans le cadre du programme RénoRégion (PRR) de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Citations :

« Grâce au programme RénoRégion, des propriétaires à faible revenu de la MRC de Pontiac pourront bénéficier d'une subvention pour corriger des lacunes importantes à leur propriété. Cet appui financier permettra ainsi d'améliorer les conditions de vie de ces ménages. »

André Fortin, député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Notre gouvernement a à coeur les régions. C'est pourquoi nous répondons à l'appel des partenaires locaux que sont les municipalités et les MRC en faisant preuve de flexibilité, afin que l'argent réponde aux besoins sur le terrain. Ainsi, le montant annoncé aujourd'hui permettra de soutenir rapidement les propriétaires-occupants pour l'amélioration de leur résidence. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Pour la programmation 2017-2018, la SHQ a consacré 20 M$ au PRR.

Ce programme, administré par la SHQ et géré localement par les MRC ou les municipalités, vise à soutenir financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural à effectuer des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence.

Pour qu'un dossier soit admissible au PRR, la résidence doit requérir des travaux d'au moins 2 000 $ touchant la structure, la plomberie, le chauffage, l'électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. L'aide gouvernementale maximale est de 12 000 $.

Ce programme est financé en partie par le gouvernement fédéral par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Pour plus d'information sur le PRR, consultez le site Web de la SHQ : www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 231 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

