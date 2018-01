Avis aux médias - L'AQCPE sera sur place pour réagir à l'annonce de la stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans







MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Louis Senécal, président-directeur général de l'AQCPE sera présent et réagira à l'annonce ce matin de la stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans par les ministres Sébastien Proulx et Luc Fortin. Monsieur Senécal sera disponible, sur place, pour des entrevues à votre convenance.

Quoi Réaction de l'Association québécoise des CPE à la stratégie relative aux

services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans Quand Le mardi 16 janvier 2018, suivant l'annonce par les ministres prévue à 11h Où Musée national des beaux-arts du Québec 179, Grande Allée Ouest Québec, G1R 2H1 Qui Louis Senécal, président-directeur général de l'AQCPE

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE a pour mission d'exercer un leadership national sur l'ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance. Elle a initié la Commission et le Sommet sur l'éducation à la petite enfance, où la Déclaration pour la reconnaissance du droit de chaque enfant à une éducation de qualité dès la naissance a été adoptée par plus de 2500 personnes et 31 organisations représentant plus de 2 millions de citoyens. L'AQCPE est un réseau d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts de la majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, partout au Québec.

