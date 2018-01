« Voir la vie en drôle » - Des animateurs de renom à la tête des Galas ComediHa! 2018







QUÉBEC, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - De retour pour une 19e édition, le ComediHa! Fest Québec promet de faire « Voir la vie en drôle » aux centaines de milliers de festivaliers visitant la capitale du 8 au 19 août prochains. Proposant des centaines de spectacles, l'organisation divulgue aujourd'hui l'identité des animateurs de ses 6 Galas ComediHa! maintenant présentés au Palais Montcalm. Patrick Huard, Phil Roy, Jean-Michel Anctil, Véronique Cloutier, le duo Mario Tessier/Véronique Claveau ainsi que Fabien Cloutier piloteront ces soirées courues et incomparables composées de numéros exclusifs et originaux.

Le ComediHa Fest Québec, c'est un carrefour mondial du rire et de l'humour intégrant de l'animation urbaine, des lieux de diffusion inusités, des villages éphémères expérientiels et festifs inspirés du « Fringe » d'Édimbourg, de nombreux parcours humoristiques personnalisés, du mobilier urbain ludique, des centaines d'activités en salles et en plein air, des vedettes et des découvertes, des thématiques, une diversité d'expressions artistiques ainsi que de nombreuses rencontres entre le public et les artistes.

Les Galas ComediHa!, présentés par Telus, créations et productions d'envergure, sont un élément phare du festival. Déployés au Palais Montcalm, lieu de diffusion reconnu mondialement pour son esthétisme, son acoustique et aussi pour la proximité qu'il permet avec le public, les Galas ComediHa! seront une véritable expérience immersive tant pour les artistes que pour les spectateurs.

« À l'aube de son 20e anniversaire, le ComediHa! Fest Québec s'inscrit comme le plus important rendez-vous du rire et de l'humour francophone dans le monde. Les Galas ComediHa! sont des incontournables de notre programmation. Ils permettent un rayonnement annuel national étant télédiffusés sur ICI Radio-Canada Télé et Canal D », déclare Sylvain Parent-Bédard, président fondateur de l'Agence ComediHa!.

« Pour une cinquième année consécutive, TELUS présente les Galas ComediHa! parce que nous croyons au pouvoir rassembleur de l'humour et du rire. Les Galas nous permettent à tous de voir nos humoristes favoris en action et sont aussi des occasions uniques de découvrir les talents émergents du milieu de l'humour québécois. J'ai pour ma part bien hâte de découvrir de nouveaux coups de coeur», souligne Anne Belliveau, Vice-présidente, Marque affaires et Communications marketing de TELUS.

NOS ANIMATEURS DES GALAS COMEDIHA! 2018

Jeudi 9 août - Patrick Huard

Pour la toute première fois, Patrick Huard sera à la barre d'un Gala ComediHa! C'est un étincelant retour au festival pour l'humoriste de renom qui regagne la scène. Celui qui s'est davantage fait voir au petit et au grand écran dans les dernières années revient à ses premiers amours et nous fait l'immense honneur d'ouvrir la série Galas. À la base du plus gros succès cinématographique québécois cette année, il promet un retour aux sources avec toute l'audace et le franc-parler qu'on lui connaît. Ce Gala sera mis en scène par Patrick Huard et écrit par Sébastien Ravary.

Vendredi 10 août - Phil Roy

Après avoir été sacré Découverte de l'année en 2016 au Gala Les Olivier, le monsieur Phil Roy nous fera le grand plaisir d'animer un Gala ComediHa! pour une deuxième année consécutive. L'an dernier, son « Gala 35 ans et moins » a connu un tel succès qu'il s'est vu octroyer le prix Charlot, décerné au coup de coeur du festival. Humoriste de grand talent et improvisateur chevronné, il saura surprendre une fois de plus par son incontestable sens de la répartie et sa personnalité unique. Ce Gala sera mis en scène par Sébastien Dubé et écrit par Sébastien Ravary et Olivier Gaudet-Savard.

Samedi 11 août - Jean-Michel Anctil

Celui qui s'est vu décerner le titre d'humoriste de l'année à trois reprises, ayant 4 one-man-shows à son actif et étant un véritable fleuron de la capitale, Jean-Michel Anctil effectuera un grand retour au ComediHa! Fest Québec en animant un troisième Gala en carrière. Pour lui qui a déjà participé à plusieurs éditions, c'est dans le cadre des Galas qu'il brillera au festival cette année. L'humoriste de Québec sera à la tête d'un gala dans lequel il dépeindra à sa manière les peurs qui l'habitent depuis toujours. Ce Gala sera mis en scène par Dominic Anctil et écrit par Simon Cohen et Sébastien Ouellet.

Jeudi 16 août - Véronique Cloutier

Lors d'un passage marqué en 2015 en duo avec Louis Morissette, c'est en solo cette fois-ci que l'animatrice adorée du public québécois Véronique Cloutier foulera les planches du ComediHa! Fest. Artiste aux mille talents, elle multiplie les succès tant à la radio qu'à la télévision et sur scène. Elle saura surprendre ses fans avec un Gala humoristique à thématique musicale, des numéros enlevants appuyés par la musique sous toutes ses formes. Cette soirée promet de solliciter tous vos sens. Ce Gala sera mis en scène par Jean-François Blais et écrit par Louis-Philippe Rivard.

Vendredi 17 août - Le duo Mario Tessier et Véronique Claveau

Réunis pour un soir seulement, Véronique Claveau et Mario Tessier seront maîtres à bord. Elle nous a fait découvrir son aisance particulière depuis son aventure à Star Académie en 2004. Après son passage comme chanteuse au théâtre musical et comme imitatrice au Bye Bye, elle n'a pas fini de surprendre. Mario Tessier a été une grande gueule pendant 15 ans. Il a aussi fait ses preuves à la barre d'émissions de variétés et son one-man-show « Seul comme un grand » a connu un vif succès. Dynamiques à souhait et passés maîtres dans l'art d'imiter un nombre incalculable de personnalités, ces deux comparses d'un duo « éphémère » sauront en mettre plein la vue.

Samedi 18 août - Fabien Cloutier

Auteur, metteur en scène, conteur, comédien, écrivain, chroniqueur et, bien sûr, humoriste, le polyvalent Fabien Cloutier animera son premier Gala à vie. Fort de ses personnages au petit comme au grand écran, on le découvre davantage dans Faits Divers, Les Beaux malaises, Boomerang et Les Pays d'en Haut. C'est en 2016 qu'il nous fait le cadeau de son premier one-man-show intitulé « Assume ». Fabien Cloutier a un style d'humour engagé bien à lui et il nous promet une soirée des plus éclatée et à son image. Ce Gala sera mis en scène par Guy Lévesque et écrit par Pierre Fiola et Mikaël Archambault.

