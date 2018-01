Semaine de sensibilisation à la paperasserie : pleins feux sur les effets pervers de la réglementation excessive







MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW/ - La 9e édition de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie aura lieu du 22 au 26 janvier. Ce sera, pour la FCEI qui l'organise, l'occasion de braquer, une fois de plus, les projecteurs sur le coût et les impacts de la réglementation excessive, ainsi que de féliciter celles et ceux qui auront posé des gestes concrets pour «?couper dans le gras réglementaire?».

«?Chaque fois que nous demandons à nos membres quelle est leur plus grande préoccupation, la paperasserie figure parmi celles qui se trouvent en tête de liste, affirme Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale à la FCEI. La Semaine de sensibilisation à la paperasserie de la FCEI est notre façon de montrer à quel point la réglementation excessive nuit de façon disproportionnée aux PME canadiennes, et de suggérer aux gouvernements des solutions pour réduire ce fardeau.?»

Au programme 2018 :

Jeudi 18 janvier : Nous annoncerons les lauréats de notre prix Poids lourd de la paperasserie qui met en lumière les règlements les plus exagérés et les plus ridicules au pays, tout en invitant les chefs de PME à voter pour les pires candidats.

Nous annoncerons les lauréats de notre prix qui met en lumière les règlements les plus exagérés et les plus ridicules au pays, tout en invitant les chefs de PME à voter pour les pires candidats. Lundi 22 janvier : Nous publierons un rapport de recherche qui évalue le coût total de la réglementation et de la paperasserie pour les PME canadiennes.

Nous publierons un rapport de recherche qui évalue le coût total de la réglementation et de la paperasserie pour les PME canadiennes. Mardi 23 janvier : Nous publierons notre Bulletin des provinces qui, comme chaque année, note de A à F les meilleurs et les pires gouvernements en matière de lutte à la paperasserie.

Nous publierons notre qui, comme chaque année, note de A à F les meilleurs et les pires gouvernements en matière de lutte à la paperasserie. Mercredi 24 janvier : Nous lancerons un défi pour la réduction du fardeau administratif.

Nous lancerons un défi pour la réduction du fardeau administratif. Jeudi 25 janvier : Nous traiterons de l'impact de la paperasserie sur les agriculteurs canadiens.

Nous traiterons de l'impact de la paperasserie sur les agriculteurs canadiens. Vendredi 26 janvier : Nous annoncerons le gagnant et les mentions honorables du prix Coupe-paperasse d'or. Il s'agit de personnes qui ont fait preuve de leadership en matière d'allègement réglementaire. (Les noms des finalistes seront publiés le vendredi 19 janvier.)

La Semaine de sensibilisation à la paperasserie a pour objectif d'inciter les gouvernements, partout au pays, à prendre des mesures pour réduire le fardeau administratif et réglementaire qu'ils imposent aux PME. Pour en savoir plus, consultez fcei.ca/paperasse et suivez #paperasse.

À propos de la FCEI

La FCEI est le plus grand regroupement de petites et moyennes entreprises du Canada, comptant 109?000 membres dans tous les secteurs et toutes les régions.

