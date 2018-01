Mise en ligne du site Web 211 Grand Montréal - Première phase d'implantation du service 211 dans le Grand Montréal







MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Centre de Référence du Grand Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Centraide du Grand Montréal annoncent conjointement la mise en ligne aujourd'hui du site Web 211 Grand Montréal. Grâce à ce nouveau service, tout citoyen de la région métropolitaine cherchant de l'aide pourra désormais obtenir rapidement et gratuitement de l'information fiable et détaillée et des références à jour sur les ressources sociocommunautaires disponibles sur son territoire.

Le regroupement de l'ensemble des ressources des 82 municipalités du Grand Montréal sur une même plateforme est une avancée importante. La CMM est fière d'offrir à la population un service qui permet de combattre la pauvreté et l'exclusion sociale en permettant aux gens aux prises avec des besoins sociaux d'être informés rapidement sur les ressources sociocommunautaires disponibles.

Comme le précise madame Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de Référence du Grand Montréal, dont l'organisme est maître d'oeuvre du service 211, «?le service 211 est déjà offert aux citoyens des municipalités de Laval, de Montréal, de la MRC de L'Assomption et de la MRC Thérèse-De Blainville, le service 211 est désormais accessible à l'ensemble de la population des 82 municipalités de la CMM. Aujourd'hui, c'est la première phase d'implantation qui est franchie avec la mise en ligne du site 211 Grand Montréal. En avril prochain, ce sera au tour du service téléphonique 2-1-1 d'être mise en place, lequel sera accessible de 8 h à 18 h, sept jours par semaine, incluant les jours fériés?».

Pour madame Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, partenaire du 211, «?le site 211 Grand Montréal, et le service téléphonique 211 à venir, aideront non seulement la population, mais aussi les intervenants d'organismes communautaires et des réseaux de la santé et des services sociaux de la grande région métropolitaine à diriger aisément les personnes vers les ressources de proximité appropriées. Ils permettront également d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins des citoyens et les services offerts?».

Le service 211

Le site web 211 Grand Montréal, permettra en tout temps de rechercher des services sociocommunautaires tels que des ressources pour les aînés ou les personnes immigrantes, de dépannage alimentaire, d'assistance matérielle, de logement abordable, de service pour la jeunesse, la famille ou encore d'aide pour les itinérants, l'éducation, l'emploi, du bénévolat et plus encore. Au Canada, le 211 est déjà implanté dans la majorité des grandes villes. Il est aussi présent dans plusieurs provinces. Aujourd'hui avec la création du 211 Grand Montréal, c'est 82 municipalités qui se joignent au réseau.

Rappelons que c'est en 2001 qu'InformCanada, le regroupement des centres d'information et de référence au Canada ainsi que Centraide/United Way Canada a reçu du CRTC l'autorisation de réserver le numéro de téléphone 211 pour les centres communautaires d'information et référence canadiens. Depuis, InformCanada et Centraide sont responsables de l'octroi de la licence 211 et de l'établissement des standards de qualité.

La Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4?360 km2. La Communauté exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun, de l'environnement ainsi que des services, équipements, infrastructures et activités à caractère métropolitain.

Le Centre de Référence du Grand Montréal

Le Centre de Référence du Grand Montréal offre depuis plus de soixante ans des services bilingues d'information et de référence sociocommunautaire par téléphone, en ligne et grâce à des répertoires imprimés aux citoyens et aux intervenants du Grand Montréal. Il gère le service 211, la ligne Référence-Aînés, ainsi que deux lignes de soutien, d'information et de référence en dépendance à l'échelle du Québec, Drogue : aide et référence et Jeu : aide et référence ainsi que le programme TéléCounselling pour joueurs excessifs.

Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57?000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et 22?000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

