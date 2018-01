Technogym : fournisseur officiel d'équipements de fitness pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang







La société italienne leader du secteur du fitness, du bien-être et de l'entraînement des athlètes a été nommée pour la 7[e] fois Fournisseur officiel des Jeux olympiques

Technogym sera le fournisseur officiel d'équipements de fitness des Jeux olympiques et de 2018 à Pyeongchang. Pour Technogym, société mondialement reconnue comme étant la référence dans le secteur de l'entraînement des athlètes, de la rééducation et du wellness, les Jeux Olympiques de 2018 en Corée du Sud représentent la septième expérience olympique après Sydney en 2000, Athènes en 2004, Turin en 2006, Pékin en 2008, Londres en 2012 et Rio en 2016.

À Pyeongchang et Gangneung, Technogym équipera 13 centres où les athlètes s'entraîneront avant et pendant les Jeux olympiques. Le centre d'entraînement principal sera ouvert à tous les athlètes participant aux Jeux et sera équipé d'une vaste gamme de produits afin de couvrir les besoins en préparation athlétique de chaque discipline. Les 12 autres centres d'entraînement seront situés dans des sites de compétition supplémentaires et spécifiquement conçus pour les besoins en préparation athlétique des différentes disciplines. Au total, environ 1 000 appareils seront mis à la disposition des 3 000 athlètes, représentant 85 pays différents dans 15 disciplines. En outre, Technogym déploiera une équipe d'entraîneurs sportifs professionnels pour soutenir les athlètes ainsi que l'ensemble des services connexes (agencement, installation et service technique de l'équipement sportif).

Les athlètes auront la possibilité de s'entraîner sur une sélection d'appareils les plus innovants couvrant tous les domaines d'entraînement comme les entraînements cardio, de musculation et fonctionnels. Tous les équipements Technogym seront pleinement intégrés avec le cloud Mywellness, la plateforme numérique de Technogym qui permet aux athlètes de rester connectés à leur propre programme d'entraînement personnel directement sur l'équipement et via leurs appareils mobiles.

Les solutions de pointe que Technogym installera en Corée du Sud incluent le nouveau SKILLRUN, le première appareil de course qui combine entraînements cardio et de puissance au sein d'une solution unique, offrant la possibilité de réaliser à la fois des sessions de course pour améliorer les performances cardiovasculaires et des exercices de résistance pour renforcer la puissance.

Ce nouveau produit fait partie de la gamme SKILLINE, une collection de produits créés pour le SKILLATHLETIC TRAINING, une méthode développée par Technogym et des champions olympiques permettant à quiconque d'améliorer ses performances physiques. La gamme inclut SKILLMILL, le seul produit non motorisé qui combine entraînements de puissance, vitesse, endurance et agilité, ainsi que SKILLROW, le premier rameur d'intérieur capable d'améliorer la puissance anaérobique, la capacité aérobique et les capacités neuromusculaires en une seule solution.

