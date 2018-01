Le gouvernement du Canada annonce la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration de la Banque de développement du Canada







Cet expert du secteur financier mettra son expérience au service de la seule banque canadienne vouée aux entrepreneurs

OTTAWA, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, sont heureux d'annoncer la nomination de Mike Pedersen à la présidence du conseil d'administration de la Banque de développement du Canada (BDC).

Avant sa nomination, M. Pedersen était président et chef de la direction de la Banque TD aux États-Unis. Il a également exercé plusieurs fonctions de haute direction, dont celle de chef du groupe de gestion du patrimoine et d'assurances du Groupe Banque TD. Il a en outre été directeur général à la Banque Barclays (Londres, Royaume-Uni) et premier vice-président à la direction des services bancaires de détail et des services aux petites entreprises à la Banque CIBC. M. Pedersen a aussi joué le rôle de président du conseil exécutif de l'Association des banquiers canadiens et siégé à de nombreux conseils d'administration dans le secteur privé et dans le secteur sans but lucratif.

Le gouvernement du Canada offre ses remerciements au président sortant du conseil d'administration de BDC, Samuel Duboc, qui a grandement contribué à instaurer des conditions propices à la croissance des petites entreprises au Canada. Le gouvernement lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouveaux projets.

M. Pedersen entrera en fonction à titre de président du conseil d'administration de BDC le 5 mars 2018 et aura un mandat de quatre ans. Robert Pitfield, membre du conseil d'administration depuis mai 2014, assurera la présidence jusqu'en mars.

M. Pedersen a été nommé dans le cadre du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada.

« La Banque de développement du Canada est au service des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise qui travaillent sans relâche pour faire tourner l'économie canadienne. Je remercie Samuel Duboc de son excellent travail, ainsi que Robert Pitfield d'occuper la présidence par intérim du conseil d'administration. Je salue chaleureusement le nouveau président, Mike Pedersen, dont l'expérience comme haut dirigeant dans l'industrie financière sera assurément un atout pour le conseil d'administration, BDC et l'ensemble du milieu canadien des affaires. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Mike Pedersen est un chef de file chevronné dans le domaine des services financiers, et il mettra sa précieuse expérience à profit afin de contribuer à la réalisation de l'important mandat de la Banque de développement du Canada. BDC est la seule banque canadienne vouée aux entrepreneurs et elle aide les entreprises à créer de bons emplois partout au pays pour la classe moyenne. BDC s'emploie aussi à moderniser ses services à l'intention des femmes d'affaires, et je suis impatiente de collaborer avec M. Pedersen pour concrétiser l'objectif de notre gouvernement d'accroître le nombre d'entreprises appartenant à des femmes au Canada. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

Les faits en bref

BDC est une société d'État qui rend des comptes au Parlement par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

. Comptant 118 centres d'affaires partout au pays, BDC propose des solutions de financement et des services-conseils aux entreprises de tous les secteurs d'activité.

BDC est régie par un conseil d'administration indépendant, assurant le respect des normes les plus élevées de pratiques saines en matière de gouvernance d'entreprise.

