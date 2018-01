Avis aux médias - La FCSQ présente un mémoire sur le projet de loi no 157







QUÉBEC, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), M. Alain Fortier, présentera un mémoire devant la Commission de la santé et des services sociaux à l'Assemblée nationale dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 157, Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Il sera accompagné de la vice-présidente de la Fédération, Mme Louise Lortie, et du président de la Commission de la Côte-du-Sud, M. Alain Grenier.

DATE : Mardi 16 janvier 2018



HEURE : 14 h 45



LIEU : Salle du Conseil législatif

Assemblée nationale

M. Fortier sera disponible après la présentation du mémoire pour répondre aux questions des représentants des médias.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

