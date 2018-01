Bell Cause pour la cause double son Fonds communautaire destiné aux programmes de santé mentale locaux







2 millions $ de financement annuel à l'intention des organismes communautaires à l'échelle nationale

Depuis sa création en 2011, le Fonds communautaire a fait des dons à 414 groupes dans chaque région du Canada

Les demandes de dons pour 2018 sont maintenant acceptées - pour faire une demande, visitez Bell.ca/Cause

MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Alors que le Canada se prépare pour la Journée Bell Cause pour la cause, le 31 janvier, Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle double la somme annuelle du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, qui s'élèvera ainsi à 2 millions $. Soutenant les programmes de santé mentale qui permettent d'améliorer l'accès aux soins à l'échelle des collectivités canadiennes de toute taille, le Fonds communautaire accepte les demandes pour 2018 à compter d'aujourd'hui.

« Le Fonds communautaire est un programme de Bell Cause pour la cause qui reconnaît l'importance des organismes locaux voués à la santé mentale au sein des collectivités de l'ensemble du pays. Nous sommes très heureux d'accroître le financement visant à aider ces groupes de première ligne à répondre à la demande croissante en matière d'initiatives de soins à l'échelle locale, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. »

« Je tiens à féliciter Bell, qui continue de démontrer par son initiative Bell Cause pour la cause qu'il est possible de combattre la stigmatisation entourant la maladie mentale et de surmonter les obstacles qui entravent l'accès aux soins, a souligné l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé. En tant que ministre de la Santé, je crois fermement qu'il faut promouvoir le travail nécessaire dans le domaine de la santé mentale, et j'aimerais remercier tous les groupes qui, d'un bout à l'autre du pays, soutiennent les Canadiens aux prises avec la maladie mentale. Je suis impatiente de me joindre à la conversation le 31 janvier prochain, et j'invite tous les Canadiens à en faire autant afin de mettre en lumière la santé mentale. »

Depuis son lancement en 2011, le Fonds communautaire annuel Bell Cause pour la cause, qui est doté de 1 million $, a versé des dons individuels allant jusqu'à 25?000 $ à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. Un comité d'experts en santé mentale examine toutes les demandes reçues et un total de 414 dons ont été remis à des initiatives locales depuis 2011.

« Le financement des initiatives et des services de santé mentale à l'échelle locale est crucial pour le développement de familles et de collectivités plus fortes, a souligné Fred Phelps, directeur général de l'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, et coprésident de l'Alliance canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux. La santé mentale des Canadiens dépend de l'accès à une gamme de services qui soutiennent les processus de rétablissement. Je tiens à remercier Bell Cause pour la cause, qui reconnaît à quel point cet accès est important et qui investit de façon importante dans nos collectivités afin d'aider la population à obtenir le soutien nécessaire, au moment et à l'endroit où elle en a besoin. »

« La musique et les arts sont essentiels à une vie en santé. Le don que nous avons reçu du Fonds communautaire a permis à Artists in Healthcare de présenter une programmation artistique bouleversante au centre de santé mentale de Selkirk, y compris une thérapie par la danse et le mouvement, ainsi que des spectacles musicaux en direct. L'impact sur nos clients a été extrêmement positif, a indiqué Shirley Grierson, directrice générale du centre de santé mentale de Selkirk. »

« Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a changé la donne dans notre organisme. Il nous a permis d'effectuer la recherche relative à un programme de bénévolat complet, de le développer et de le mettre en oeuvre, ce qui aurait été virtuellement impossible sans l'aide du Fonds, a fait observer Bo Turpin, directeur des services cliniques et de la programmation de l'organisme Upstream Ottawa. Grâce à cette aide, nos bénévoles sont en mesure de soutenir nos clients d'une multitude de façons pratiques, qui sont essentielles à leur rétablissement. »

« Nous sommes très reconnaissants envers le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause qui nous a permis d'offrir un service d'accompagnement professionnel à plusieurs hommes traversant des difficultés, notamment, dans leur rapport aux institutions et aux professionnels associés au domaine juridique, et ce, pour la région de la Capitale-Nationale. C'est une avancée exceptionnelle pour notre organisme et un projet d'avant-garde au bénéfice des hommes présentant des troubles de santé mentale, a déclaré André Beaulieu, directeur général d'AutonHommie, centre de ressources pour hommes. »

« Les taux de maladie mentale chez les personnes ayant un handicap intellectuel ou lié au développement sont de trois à quatre fois plus élevés que dans la population en général, a déclaré Danny Soucy, directeur général de l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire (ANBIC). Le financement versé par Bell Cause pour la cause nous permet de répondre aux besoins des personnes touchées par un tel diagnostic mixte, ainsi qu'à ceux de leur famille, à qui nous pouvons fournir des renseignements et des conseils précieux et utiles. »

La période de demande de dons pour 2018 auprès du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause se termine le 31 mars, et tous les dons de cette année seront versés avant le 31 décembre prochain. Pour en savoir plus sur le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause et soumettre une demande de don pour 2018, veuillez consulter Bell.ca/Cause.

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 31 janvier

Nous invitons l'ensemble de la population à se joindre à la conversation sur la santé mentale lors de cette journée. Pour chacune des interactions suivantes survenant le 31 janvier, Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale, sans frais additionnels pour les participants :

Messages texte et appels : Chaque message texte envoyé et chaque appel interurbain ou mobile effectué par les clients de Bell Canada , de Bell Aliant et de Bell MTS

, de Bell Aliant et de Bell MTS Twitter : Chaque tweet utilisant le mot-clic #BellCause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du filtre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

La Journée Bell Cause pour la cause 2017 a établi de nouveaux records, alors que 131?705?010 messages ont été envoyés, ce qui a fait croître le financement de Bell à l'égard de la santé mentale au Canada de 6?585?250,50 $.

Le mot-clic #BellLetsTalk (l'équivalent anglais de #BellCause) a été le plus utilisé au Canada en 2017, et est maintenant le mot-clic le plus utilisé de tous les temps sur Twitter au Canada.

Avec 729?065?654 interactions de la part de Canadiens au cours des sept dernières journées Bell Cause pour la cause, l'engagement total de Bell à l'égard de la santé mentale, qui a commencé par un don initial de 50 millions $ en 2010, s'élève maintenant à 86?504?429,05 $. Bell prévoit que son engagement atteindra au moins 100 millions $ en 2020.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives en milieu de travail de la part de Bell. Pour en savoir plus sur la campagne Bell Cause pour la cause et télécharger la trousse d'information qui vous aidera à lancer la conversation, veuillez visiter Bell.ca/cause.

