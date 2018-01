2e édition du Forum Intelligence artificielle à C2 Montréal : du 23 au 25 mai







Le Forum IA, un incontournable pour accroître le succès de votre entreprise grâce à l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C2 Montréal et Element AI joignent à nouveau leurs forces et, devant le succès connu l'an dernier, annoncent la tenue de la 2e édition du Forum sur l'intelligence artificielle. Cet événement se tiendra du 23 au 25 mai 2018 à l'Arsenal (Montréal) et rassemblera les plus grands acteurs du domaine.

L'intelligence artificielle (IA) s'infiltre rapidement dans le monde des affaires et des technologies et commence à les révolutionner à bien des égards. Montréal occupe une place de choix dans le domaine et c'est dans ce contexte que les instigateurs de l'événement - Element AI, le plus important laboratoire de recherche appliquée en IA et C2 Montréal, l'événement unique alliant commerce et créativité - proposeront un niveau de discussion différent pour cette 2e édition du Forum.

« Nous vivons dans un monde de transformations continues et c'est aux décideurs que revient la tâche de construire le futur de façon positive et responsable. L'intelligence artificielle est certainement l'une des façons de concrétiser cela et c'est pourquoi il me fait grand plaisir de pouvoir annoncer le retour du Forum IA et la poursuite de notre partenariat avec l'extraordinaire équipe d'Element AI », explique Richard St-Pierre, président de C2. L'intelligence artificielle ouvre de nouveaux horizons dans tous les domaines. Chaque année, des milliers de dirigeants de partout sur la planète se rassemblent à C2 Montréal pour transformer leurs habitudes et explorer de nouvelles façons de faire des affaires. Par le Forum IA, Element AI et C2 contribuent à développer de nouvelles possibilités pour ceux qui désirent être à l'avant-garde de ces technologies d'avenir. »

« La création de la première édition du Forum IA l'an dernier et la collaboration entre C2 Montréal et Element AI pour le mettre sur pied ont permis d'y présenter des conférenciers de renom et des cas pratiques qui ont captivé les participants locaux et internationaux. Nous sommes très heureux de renouveler ce partenariat cette année. La 2e édition du Forum IA proposera une programmation éclectique qui permettra aux participants d'échanger et d'apprendre sur l'intelligence artificielle via des conférences, des classes de maitres et des ateliers », explique Jean-François Gagné, cofondateur et président d'Element AI.

Un forum sur l'IA dans le cadre d'une conférence sur la créativité

Le Forum Intelligence artificielle explorera le vaste potentiel de l'IA, tout en scrutant les possibilités qu'elle recèle pour l'avenir. Les conférences et panels de cette année s'adresseront davantage aux dirigeants qui souhaitent explorer l'intelligence artificielle comme une solution à certains enjeux d'affaires, à ceux qui veulent mieux contrôler l'impact qu'a et qu'aura l'IA sur leurs ressources, ainsi qu'à ceux qui cherchent à pousser leur réflexion sur cette filière technologique.

Au cours des trois jours de C2, les participants du Forum Intelligence artificielle auront accès à des classes de maître et ateliers spécialement conçus pour approfondir des possibilités et problématiques particulières avec l'aide d'éminents experts de l'IA. Les participants au Forum auront également accès aux séances de brainstorming, mécanismes de réseautage et d'apprentissage novateurs et autres éléments clés de l'expérience unique qu'est C2 Montréal.

À propos de C2 Montréal

Chaque année, dans un environnement collaboratif conçu spécialement pour provoquer des collisions et de nouvelles idées, C2 Montréal rassemble plus de 6 000 décideurs pour les amener à remettre en question leur point de vue, explorer de nouvelles perspectives et réinventer leur manière de faire les affaires. Imaginé par Sid Lee en collaboration avec son partenaire fondateur le Cirque du Soleil, cet événement de trois jours comprenant conférences, ateliers, séances de brainstorming expérimental, rencontres, performances et festivités a tour à tour été décrit comme « le Davos de la créativité » (L'Obs) et « une conférence unique en son genre » (Harvard Business Review). C2 Montréal présentera sa 7e édition du 23 au 25 mai 2018 à l'Arsenal. C2montreal.com

À propos de Element AI

Element AI est la plate-forme qui aide les organisations à prendre le virage en matière d'intelligence artificielle (IA) dès aujourd'hui. Composée d'un laboratoire de recherche relié aux meilleures universités du monde, Element AI lance et incube des solutions de pointe AI-First en partenariat avec de grandes entreprises. ElementAI.com

Pour de plus amples renseignements au sujet du Forum Intelligence artificielle : https://www.c2montreal.com/fr/menu-fr/forum-intelligence-artificielle-a-c2-montreal-2018/

