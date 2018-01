INVITATION : Toyota Canada va annoncer une mesure importante visant à offrir aux Canadiens une mobilité plus propre et plus durable







Salon international de l'auto de Montréal - Conférence de presse le 18 janvier 2018 à 11 h 45 (HNE)

MONTRÉAL, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Lors d'une conférence de presse présentée pendant la journée des médias du Salon international de l'auto de Montréal de cette année, Toyota Canada va faire une annonce importante au Québec qui mettra plus d'options à la disposition des automobilistes afin de soutenir la décarbonisation des véhicules au Canada.

« Fidèles à notre Défi environnemental 2050, nous nous efforçons chez Toyota d'aider le Canada et les sociétés à travers le monde à connaître un avenir plus écologique », a affirmé Martin Gilbert, directeur gestionnaire, Planification des ventes et Innovation, chez Toyota Canada Inc. « Grâce à notre collaboration étroite avec le gouvernement du Québec et d'autres parties prenantes clés, nous croyons que le temps est venu de franchir l'étape suivante qui mènera à la décarbonisation de l'automobile. »

Avis aux médias

Les membres accrédités des médias sont invités à une conférence de presse présentée au salon pour en savoir plus au sujet de cette annonce.

QUOI : Annonce de Toyota au sujet de la durabilité

Salon international de l'auto de Montréal, Palais des congrès, kiosque Toyota (à la suite des dévoilements auprès de la presse)



Visionnez via: https://studiocast.ca/client/toyotacanada/event/3627/fr/

QUAND : Le 18 janvier 2018 à 11 h 45 (le dîner sera servi)

QUI :

Martin Gilbert , directeur gestionnaire, Planification des ventes et Innovation, Toyota Canada Inc. - en plus de porte-parole disponibles pour des entrevues en français et en anglais

Madame Isabelle Melançon , ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Monsieur Pierre Moreau , Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota fabrique des véhicules dans deux usines au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 7 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des automobilistes canadiens, comme le Toyota RAV4, la Toyota Corolla, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride.

