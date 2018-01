Urbanimmersive engage Catallaxy pour l'assister dans son initiative en cours reliée au Blockchain ainsi qu'à son opération de minage de la cryptomonnaie Ethereum







LAVAL, Québec, 16 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE:UI.V) (OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, annonce l'embauche de Catallaxy (http://catallaxy.com), un groupe d'experts en minage de cryptomonnaie et en technologie reliée au blockchain de Raymond Chabot Grant Thornton pour assister UI dans le développement en cours relié au blockchain et son opération autonome de minage de cryptomonnaie.



En ce qui concerne l'opération de minage de la cryptomonnaie Ethereum, le mandat de Catallaxy sera d'examiner et de comparer les performances de l'exploitation de minage actuelle, d'aider la Société à déterminer la capacité d'exploitation opérationnelle maximale de la salle des serveurs et d'évaluer l'investissement requis pour atteindre cette pleine capacité. Le rapport de mandat supportera les décisions d'Urbanimmersive concernant l'utilisation et l'infrastructure de sa salle des serveurs précédemment utilisée pour des rendus d'images 3D.

« Nous nous rendons compte que le minage de cryptomonnaies peut devenir un segment rentable et en croissance au sein de nos opérations, simplement en maximisant notre infrastructure de serveurs, et nous voulons explorer comment nous pouvons optimiser et accélérer ce que nous pouvons faire avec cette opération en elle-même. L'opportunité d'être assisté et soutenu par un groupe d'experts renommés tel que Catallaxy est une solution parfaite pour Urbanimmersive pour explorer et capitaliser sur le potentiel dans ce segment et nous aidera à rester concentré sur nos solutions de marketing de contenu immobilier, comme démontré avec notre annonce sur la signature d'un affilié important en Ontario la semaine dernière », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive.

Le mandat de Catallaxy concernant l'intégration du blockchain à la solution de ligne de crédit d'UI sera d'assister et de consulter Urbanimmersive en ce qui a trait aux processus décisionnels et de développement de la Société afin de s'assurer qu'elle respecte toutes les règles comptables et réglementaires requises pour les sociétés cotées en bourse. La Société estime que l'intégration de la technologie du blockchain dans sa solution de ligne de crédit offerte dans sa plateforme de marketing de contenu immobilier pourrait permettre une évolutivité accélérée en fournissant un accès supplémentaire au crédit par le biais des partenaires de prêt actuels et futurs d'Urbanimmersive.

« Nous avons hâte de travailler avec une équipe qui a déjà une grande expertise et des connaissances dans le minage de cryptomonnaie et la technologie reliée au blockchain. Nous pensons que le projet Urbanimmersive créera un précédent et permet de faire avancer le Québec en matière de technologie Blockchain », a déclaré Louis Roy, CPA, CA associé et chef Blockchain chez Raymond Chabot Grant Thornton.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

