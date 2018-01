Xunlei - une entreprise d'informatique en nuage avec des innovations basées sur la blockchain







LAS VEGAS, 16 janvier 2018 /PRNewswire/ -- À l'occasion du CES2018, Lei Chen, PDG de Xunlei et de Onething Technologies, a ét invité à participer à la « Geek Night », organisée par GeekPark, pour s'exprimer au sujet des tendances technologiques du moment et des nouvelles possibilités de l'informatique distribuée basée sur la technologie de la blockchain.

Pour Lei Chen, PDG de Xunlei, la composante la plus importante du CES de cette année était l'intégration. La tendance de l'économie numérique à intégrer l'économie réelle était réellement à l'honneur. OneThing Cloud, présenté par OneThing lors du CES, est un équipement intelligent qui utilise l'informatique distribuée et la technologie de la blockchain. Il s'agit d'une exploration du futur de l'informatique en nuage.

OneThing Cloud est un cloud privé offrant à ses utilisateurs un espace de stockage rapide, accessible à tout moment, avec gestion des fichiers, contrôle à distance, divertissement multimédia et d'autres fonctions. Avec le « programme de récompense OneThing », il s'agit également d'un noeud de calcul distribué.

Le coeur du programme consiste à exploiter les ressources de calcul inutilisées des ordinateurs avec l'informatique distribuée et la technologie de la blockchain afin d'améliorer les capacités de l'informatique sociale et de réduire son coût. Xunlei a lancé « LinkToken », un actif numérique virtuel que les utilisateurs peuvent obtenir gratuitement en partageant leur bande passante inutilisée, leur espace de stockage, leur puissance de calcul et d'autres ressources. L'application de la technologie de la blockchain assure l'équité, la transparence et la traçabilité du partage et de l'utilisation des ressources.

Depuis 2014, Xunlei ne cesse d'innover et est devenu un représentant de l'innovation dans le secteur de la blockchain et de l'informatique en nuage en Chine. Lei Chen a déclaré dans un entretien avec CCTV que les innovations technologiques chinoises en matière de blockchain, d'informatique en nuage et d'économie du partage, une fois exportées dans les pays voisins, aideront à établir un réseau communautaire social et économique de plus en plus étroit et productif.

Le caractère innovant de OneThing Cloud a été largement reconnu par le marché. Il a même fait « planter » les serveurs de financement communautaire de Taobao, et a enregistré plus de 20 millions de précommandes sur JD.com avec un taux de satisfaction de la clientèle de 100 %.

Le cours des actions de Xunlei a fortement progressé, et les ventes de OneThing Cloud ont continué d'augmenter en 2017. Avec la présentation de OneThing Cloud au CES2018, le lancement de son plan de croissance à l'étranger devrait permettre à Xunlei de laisser libre cours à son imagination en 2018. OneThing Cloud devrait bientôt pénétrer le marché de Hong Kong, puis probablement ceux d'Asie du Sud-Est, d'Europe et des États-Unis. Certains analystes prédisent que l'activité de Xunlei à l'étranger pourrait à l'avenir devenir beaucoup plus importante que son activité en Chine.

