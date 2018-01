Le Chef national de l'APN demande justice pour les survivants du pensionnat St. Anne







OTTAWA, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, affirme que le gouvernement du Canada doit tendre la main aux survivants du pensionnat St. Anne pour leur rendre justice et parvenir à la réconciliation.

« Nous appuyons les survivants du pensionnat St. Anne dans leur lutte pour la justice, a indiqué le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde. Nous ajoutons nos voix aux leurs et demandons au gouvernement du Canada d'abandonner les procédures juridiques et de leur tendre la main afin d'en arriver à un règlement négocié grâce auquel ils pourront prendre le chemin de la guérison. Le gouvernement du Canada s'engage envers la réconciliation et, pour y arriver, il est essentiel que les survivants du pensionnat obtiennent justice. Nous avons appuyé les survivants du pensionnat St. Anne par le passé, et nous sommes encore une fois à leurs côtés. »

Les survivants demandent de collaborer avec la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, afin d'en arriver à un règlement négocié. Le 4 janvier 2018, dans la plus récente décision rendue dans cette affaire, le juge de la Cour supérieure de l'Ontario Paul Perell a statué que le gouvernement fédéral pouvait continuer de refuser que les transcriptions policières et judiciaires soient utilisées comme preuve pour les demandes d'indemnisation pour sévices entre élèves présentées par les survivants du pensionnat autochtone St. Anne.

L'APN a participé à des poursuites judiciaires au nom des survivants du pensionnat St. Anne par le passé et continuera à leur apporter son soutien.

