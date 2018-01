Avis aux médias - Condition féminine Canada







VANCOUVER, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine, Terry Duguid, secrétaire parlementaire pour la Condition féminine, fera une annonce d'importance qui aidera à accroître la participation politique et communautaire des femmes à Vancouver.

M. Duguid et les autres participantes et participants seront disponibles pour une prise de photos et pour répondre aux questions des médias suite à l'annonce.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Détails :

Date : Le 16 janvier 2018



Heure : 11 h 15



Lieu :

Ending Violence Association of BC

Pièce 1404

510, rue Hastings Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

SOURCE Condition féminine Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 20:00 et diffusé par :