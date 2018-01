Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport du conseiller pour le secteur de l'automobile, Ray Tanguay







Les recommandations du rapport aideront à faire du Canada un chef de file mondial dans la conception de la voiture du futur

DETROIT, le 15 janv. 2018 /CNW/ - L'industrie automobile est l'un des plus importants secteurs de fabrication du Canada et sa plus grande industrie d'exportation. Elle emploie directement et indirectement plus de 530 000 Canadiens. Alors qu'il désire continuer de soutenir systématiquement ce secteur économique névralgique, le gouvernement accueille favorablement les observations et les recommandations de Ray Tanguay, conseiller des gouvernements du Canada et de l'Ontario pour le secteur automobile.

M. Tanguay a soumis aujourd'hui les conclusions de son rapport au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, de même qu'au ministre du Développement économique et de la Croissance de l'Ontario, l'honorable Brad Duguid, lors de la rencontre annuelle du Conseil du Partenariat du secteur canadien de l'automobile, à Detroit, au Michigan.

Dans son rapport, intitulé En route pour gagner, M. Tanguay présente sa vision du secteur canadien de l'automobile et propose des mesures à prendre pour que le Canada profite pleinement des investissements consentis à ce secteur. M. Tanguay suggère d'investir de façon soutenue dans la technologie et l'infrastructure afin de favoriser l'innovation, tout en investissant dans la formation en milieu de travail, les stages, les programmes coopératifs et le développement de grappes technologiques.

Les investissements du gouvernement du Canada dans le secteur automobile s'inscrivent dans l'esprit du Plan pour l'innovation et les compétences, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Grâce à ce plan, le gouvernement favorise la croissance économique et la création d'emplois pour la classe moyenne et il permet aux Canadiens d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir.

Citations

« Je désire remercier M. Tanguay pour le travail qu'il a effectué pour les deux gouvernements et l'industrie. Il a su mobiliser les divers intervenants et tirer profit de leurs observations. Alors que le secteur automobile fait face à d'importants changements avec l'émergence de nouvelles technologies et de technologies de rupture, je suis heureux de constater que les recommandations de M. Tanguay tiennent compte de la capacité du Canada à innover et de la possibilité de positionner le pays comme étant une destination de choix pour la conception et le développement de la voiture de demain. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Pour chaque emploi créé sur une chaîne de montage, six emplois dérivés sont créés dans divers secteurs de l'économie canadienne.

L'industrie canadienne de l'automobile produit plus de 2,4 millions de véhicules chaque année, soit un véhicule aux 13 secondes.

Le secteur de la fabrication automobile représente 19 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada .

