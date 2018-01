La Ville de Montréal souligne la promotion des valeurs de paix, d'inclusion, d'ouverture et d'harmonie interculturelle à l'occasion de la Journée Martin Luther King







MONTRÉAL, le 15 janv. 2018 /CNW Telbec/ - En cette journée consacrée à honorer la mémoire de Martin Luther King, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée par Magda Popeanu, responsable de la diversité montréalaise au sein du comité exécutif, a souligné, lors d'une réception à l'Hôtel de ville, la contribution des organismes qui oeuvrent à la promotion des valeurs de paix, d'inclusion, d'ouverture ainsi que d'harmonie interculturelle à Montréal.

La 15e édition de la Journée Martin Luther King s'est déroulée sous le thème Soyons actifs pour la paix dans notre communauté. De nombreux représentants d'organismes montréalais, qui oeuvrent à la promotion des valeurs de paix, d'ouverture ainsi que d'harmonie interculturelle et interconfessionnelle y ont pris part, dont la Fondation Brian Bronfman, le Réseau des donateurs pour la paix, la Maison Youth in Motion, la Maison d'Haïti et le Conseil interculturel de Montréal.

« Le discours de Martin Luther King, écrit en 1963, est encore d'actualité. Encore aujourd'hui, 55 ans après son fameux I Have a Dream, les idéaux d'humanité et d'égalité qu'il défendait nous inspirent toujours. À Montréal, depuis des décennies, de nombreux citoyens et citoyennes travaillent d'arrache-pied et dédient leurs vies à faire de ce rêve une réalité. Cet hommage revient donc aussi à tous ceux et celles qui font de la diversité culturelle une force pour Montréal et contribuent ainsi au mieux-être de notre collectivité », a déclaré la mairesse, Valérie Plante.

Décrétée par la Ville de Montréal en 2004, la Journée Martin Luther King rend hommage aux valeurs de paix, d'ouverture, de respect et de justice pour lesquelles le célèbre militant noir s'est battu. La Ville reconnaît ainsi l'apport des communautés culturelles de diverses façons, en récompensant une personnalité de la vie interculturelle montréalaise par son Prix interculturel Abe-Limonchik, en soulignant le Mois de l'histoire des Noirs en février et en appuyant diverses initiatives qui favorisent notamment l'intégration professionnelle des jeunes issus des communautés culturelles, sans oublier les efforts déployés pour l'accueil et l'intégration des nouveaux immigrants via le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM).

« Nous avons la responsabilité collective de mettre les efforts nécessaires à réaliser ce pourquoi Martin Luther King a milité. C'est pour cela que les initiatives de rapprochement et d'ouverture comme celle que nous accomplissons aujourd'hui ont leur place dans notre quotidien et doivent continuer à être portées par la Ville de Montréal », a conclu Magda Popeanu.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 18:00 et diffusé par :