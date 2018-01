Jean-René Halde nommé président du conseil d'administration de Technologies D-BOX Inc.







MONTRÉAL, 15 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX:DBO), le chef de file mondial de l'industrie du divertissement immersif, est heureuse d'annoncer la nomination de Monsieur Jean-René Halde à titre de président de son conseil d'administration.

Depuis 1979, M. Halde a occupé les postes de chef de la direction de plusieurs entreprises de premier plan telles que Metro-Richelieu Inc., Culinar Inc. et Livingston Group Inc. Plus récemment, il a été président et chef de la direction de la Banque de développement du Canada, soit de 2005 jusqu'au moment de sa retraite en 2015.

Jean-René Halde est actuellement administrateur du Groupe Banque TD, président du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure, une importante école de génie, et conseiller ou administrateur de plusieurs sociétés privées. M. Halde a également été président du conseil d'administration du Conference Board du Canada, de l'Institut de cardiologie de Montréal et des Fabricants canadiens de produits alimentaires. Il a siégé aux conseils d'administration de plusieurs sociétés publiques telles que RONA, Provigo, Gaz Métropolitain et CCL Industries, et d'entreprises privées et organismes sans but lucratif.

« À la suite d'une période de croissance sans précédent de l'entreprise en 2017 et avec un carnet ambitieux de nouveaux projets pour 2018, M. Halde arrive à point nommé au conseil d'administration, soutient Louis P. Bernier, président du comité de gouvernance D-BOX. Le conseil d'administration est convaincu que son expertise et son expérience joueront un rôle clé dans la poursuite du succès de D-BOX partout dans le monde. »

M. Halde est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et d'une maîtrise en économie de l'Université Western Ontario. Il détient aussi le titre d'administrateur de sociétés IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.



TECHNOLOGIES D-BOX INC.

D-BOX crée des expériences de divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise permet à D-BOX de collaborer avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes de façon inédite. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX est une entreprise canadienne ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). D-BOX a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). Pour plus d'informations, visitez D-BOX.com.

Pour de plus amples renseignements,

TECHNOLOGIES D-BOX INC. RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS M. Claude Mc Master M. Glen Akselrod Président-directeur général Founder Bristol Capital Ltd. (450) 876 1222 / cmcmaster@d-box.com (905) 326-1888, poste 10 / glen@bristolir.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9a746af-bc39-4f1c-afee-74beaafc33ab

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 18:03 et diffusé par :